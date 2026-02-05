Gelencsér Tímea csatlakozik az Újratervezés csapatához

Gőzerővel zajlik az Újratervezés forgatása. A TV2 Csoport 2026-ban is segítő kezet nyújt olyan családoknak, akik számára az igazi otthon megteremtése csak álom. Eddig öt évadon és 160 epizódon keresztül követhették nyomon a nézők a profi tervezők és kivitelezők elképesztő munkáját, összesen 32 családnak segített a TV2 Csoport.

Gelencsér Timi Fotó: TV2



Különösen emlékezetes volt a tavaly decemberben vetített bácsalmási család története, akik nem sokkal az ünnepek előtt költözhettek be megújult otthonukba. A jótékonysági akció Molnár Viktor kezdeményezésére indult el, akihez csatlakoztak a Kincsvadászok, az Újratervezés és a TV2 sztárjai is. Ezeket az epizódokat karácsony előtt hétfőtől-péntekig láthatták a nézők a TV2-n, és mind a 18-59 évesek, mind a 4+ évesek körében figyelemreméltó nézettségi eredményeket ért el, idősávja legnézettebb műsora lett.

Az Újratervezés csapata már munkához is látott, a tervek szerint legalább 5 család életét változtatják meg 2026-ban. A forgatások jelenleg is több helyszínen zajlanak, hogy hamarosan újabb családok mondhassák el: számukra is elérkezett az újratervezés ideje.

A csapathoz ezúttal Gerencsér Tímea is csatlakozik, akinek egyáltalán nem ismeretlen az építkezés világa.

„Én is házfelújításban vagyok jó ideje, megmondom őszintén jó látni mennyire flottul halad az Újratervezés stábjával a munka, nagyon készülök, szeretném kivenni a részem a feladatokból. Alig várom, hogy Lehoczky Lénával ötletelhessek és természetesen ecsetet is ragadok, ha kell. Nagyon örültem a felkérésnek, hiszen ez a TV2 Csoport egyik legszívmelengetőbb műsora. Eddig is követtem az adásokat, fantasztikus érzés látni ahogy a családok valóban érdemi segítséget kapnak, nem beszélve a sokszor életreszóló élményekről, amiket átélnek. Alig várom, hogy személyesen is lássam és megtapasztaljam azt az örömöt, amit ez a műsor hozni tud a családok életébe. Mindig is fontos volt számomra a jótékonyság, szeretek segíteni, legyen szó idős emberekről vagy állatokról és 7 éve a Gyermekrohamkocsi futónagykövete vagyok.”

- mondta Gelencsér Tímea, aki Szabó Zsófitól veszi át a feladatot.

„Az Újratervezés forgatása nem munka, hanem ajándék volt, hiszen nagyon jó érzés volt részt venni egy olyan műsorban, ami rengeteg fantasztikus embernek segített és adott új esélyt egy jobb életre. Nagyon sok emlékezetes pillanata volt a forgatásnak, ami örökre velem marad. Megismerni a családok történetét, majd látni az arcukon az örömöt, részt venni abban, hogy megváltozik az életük… Nem is lehet igazán szavakkal leírni, mit jelentett nekem. Nagyon boldog vagyok, hogy a részese lehettem és bízom benne, hogy ugyan nélkülem, de továbbra is nagyon sok családnak segít még az Újratervezés csapata.”

– nyilatkozta Szabó Zsófi.



Az Újratervezés csapata tehát nem pihen, a most készülő epizódokban is olyan családoknak nyújt segítő kezet, akik nehéz körülmények között élnek, de kitartásuk és szeretetük inspirációként szolgálhat mindannyiunk számára.

