Kitálalt magánéletéről a Kincsvadászok sztárja

A TV2 műtárgy-kereskedő show-ja óriási népszerűségnek örvend, nem véletlenül: az őszinte megszólalások és valódi történetek jelentik a siker kulcsát. A Kincsvadászok kereskedőjét most nemcsak a műsorról, hanem a magánéletéről is kérdeztük.

A Kincsvadászok szereplői közt nagyon működik a kémia, ez is a műsor sikerének titka (Fotó: TV2)

Kincsvadászok: Molnár Viktor gyerekei régiségek között nőttek fel

Molnár Viktor szerint a megnövekedett ismertség nemcsak előnyökkel jár, hanem felelősséggel is. Korábban ezt azzal is bizonyította, hogy Bácsalmáson egy nehéz sorsú család megsegítésére jótékonysági licitet szervezett, amelyhez sokan csatlakoztak, köztük a Kincsvadászok szereplői, illetve indítványozta, hogy bekerüljenek az Újratervezés műsorába is, így a 17 fős család már a felújított, gyönyörű házban élhetnek. A régiségkereskedő maga is szülő, három fia és egy lánya van. Kíváncsiak voltunk, Molnár Viktor gyermekeit mennyire bűvölte el édesapjuk szenvedélye, munkája, lesz-e közöttük, aki követi ezen az izgalmas úton.

„Ahogy én is annak idején édesapám által, úgy ők is ebben nőttek fel” – mondta a Kincsvadászok kereskedője, aki nyáron főzőtudományát a balatoni nyaralójában mutatta meg.