Kitálalt magánéletéről a Kincsvadászok sztárja
Molnár Viktor régiségkereskedőnek négy gyermeke van, három fiú és egy lány. A Kincsvadászok népszerű kereskedőjét arról kérdeztük, lesz-e köztük, aki követi őt a pályán.
A TV2 műtárgy-kereskedő show-ja óriási népszerűségnek örvend, nem véletlenül: az őszinte megszólalások és valódi történetek jelentik a siker kulcsát. A Kincsvadászok kereskedőjét most nemcsak a műsorról, hanem a magánéletéről is kérdeztük.
Kincsvadászok: Molnár Viktor gyerekei régiségek között nőttek fel
Molnár Viktor szerint a megnövekedett ismertség nemcsak előnyökkel jár, hanem felelősséggel is. Korábban ezt azzal is bizonyította, hogy Bácsalmáson egy nehéz sorsú család megsegítésére jótékonysági licitet szervezett, amelyhez sokan csatlakoztak, köztük a Kincsvadászok szereplői, illetve indítványozta, hogy bekerüljenek az Újratervezés műsorába is, így a 17 fős család már a felújított, gyönyörű házban élhetnek. A régiségkereskedő maga is szülő, három fia és egy lánya van. Kíváncsiak voltunk, Molnár Viktor gyermekeit mennyire bűvölte el édesapjuk szenvedélye, munkája, lesz-e közöttük, aki követi ezen az izgalmas úton.
„Ahogy én is annak idején édesapám által, úgy ők is ebben nőttek fel” – mondta a Kincsvadászok kereskedője, aki nyáron főzőtudományát a balatoni nyaralójában mutatta meg.
Abban a korban vannak, amikor azt még nem lehet tudni, hogy ők merre mennek tovább. Én tudatosan nem terelem őket abba az irányba, hogy ezzel foglalkozzanak. Nyilván nagyon sok tudást, információt látnak, hallanak, azt gondolom ez lecsapódik, és mindenképpen hasznos lesz számukra, ha foglalkoznak ezzel valaha, ha nem! De szerintem bármerre is sodorja majd őket az élet, ez lehetőségként mindig ott lesz és akár egy kiegészítő bevételt is biztosíthat.
