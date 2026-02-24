RETRO RÁDIÓ

"Van unokám, van fiam, akiket nem szeretném, hogy a háborúba vigyenek" – ezért töltötték ki már több százezren a nemzeti petíciót

Március 23-ig papíron is nemet mondhatunk arra, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába vigyek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.24.
európai unió ukrajna petíció orosz-ukrán háború háború

A Magyarország kormánya közösségi oldalára feltöltött videóból kiderül, az emberek sem háborút nem szeretnének, sem azt, hogy a kemény munkával megkeresett pénzüket Ukrajnába küldje az Európai Unió.

A nemzeti petícióval a magyarok nemet mondhatnak az orosz–ukrán háború további finanszírozására, továbbá arra is, hogy az ukrán állam működését a következő tíz évben velünk fizettessék meg, illetve nemet mondhatnak a rezsiárak háború miatti emelésére is.

A kérdőíveken az alábbi három, hazánk jövőjét meghatározó veszélyre mondhatunk nemet:

  • Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására! 
  • Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására! 
  • Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!

 

