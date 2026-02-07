A világ egyik legmeghatóbb tradíciója: ötévente új esküvőt tart egy pár

Frantzcie és Fednel Wagnac, akik 27 éve házasok, azt mondták, hogy a hagyomány először „viccből” indult.

Ötévente új esküvőt tartanak Fotó: Unsplash - Képünk illusztráció

Újra és újra megházasodnak

Miután 1999-ben megházasodtak, Fednel Wagnac sokat viccelődött feleségével, Frantzcie-vel, hogy újra és újra elvenné feleségül, ha tehetné. Csak hogy a nő ennél furfangosabb volt és a sokadik alkalom után már csak azt válaszolta:

És mi akadályoz meg benne?

Ezzel az egyszerű poénnal indult a világ egyik legmeghatóbb és szívmelengetőbb tradíciója.

Az 52 éves Frantzcie és az 56 éves Fednel, akik 1996-ban ismerkedtek meg, eddig már 6 alkalommal házasodtak meg.

Sokszor, például születésnapokon vagy Valentin-napon azt mondtam a feleségemnek, hogy újra és újra elvenném

– mesélte a sugárterapeutaként dolgozó Fednel.

Viccből mondtam, de a feleségem komolyan vette. Így kezdődött az egész

– tette hozzá.

Az esküvőjüket mindig a nyári szabadságuk idejére időzítik, és alkalmanként 1,6 millió forintot költenek az ünneplésre. Frantzcie minden alkalommal új menyasszonyi ruhát és új gyűrűt kap. Vendégként kizárólag két gyermekük van jelen: a 25 éves Mandy és a 23 éves Carlton.

Frantzcie és Fednel 2004-ben, az ötödik házassági évfordulójukon mondták ki másodszor az igent, a pennsylvaniai Poconosban tett utazás során. A 10. évfordulójukat 2009-ben egy Long Island-i kúriában ünnepelték újabb esküvővel.

A 20. házassági évfordulójukat 2019-ben különösen emlékezetessé tették. Fednel újra térdre ereszkedett, és ismét megkérte Frantzcie kezét, egy új gyűrűt adva át neki. Egy tengerparti ceremóniát terveztek a jamaicai Negrilben, és a korábbi fogadalommegújításokkal ellentétben ezúttal lelkészt is felkértek a szertartás hivatalossá tételére.

Frantzcie ismét egy fehér ruhát vásárolt az alkalomra:

Újra fehéret viselni szürreális érzés volt. Ahogy láttam a férjem arcát, miközben felé sétáltam, pontosan olyan volt, mint legelőször.

Fednel szerint a jamaicai esküvő volt eddig a kedvence:

Gyönyörű volt a tengerparton. Olyan érzés volt, mintha tényleg az első alkalom lett volna

– fogalmazott.