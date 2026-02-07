A világ egyik legmeghatóbb tradíciója: ötévente új esküvőt tart egy pár
Annyiszor mondta feleségének, hogy újra és újra elvenné feleségül, végül nem maradt más választása.
Frantzcie és Fednel Wagnac, akik 27 éve házasok, azt mondták, hogy a hagyomány először „viccből” indult.
Újra és újra megházasodnak
Miután 1999-ben megházasodtak, Fednel Wagnac sokat viccelődött feleségével, Frantzcie-vel, hogy újra és újra elvenné feleségül, ha tehetné. Csak hogy a nő ennél furfangosabb volt és a sokadik alkalom után már csak azt válaszolta:
És mi akadályoz meg benne?
Ezzel az egyszerű poénnal indult a világ egyik legmeghatóbb és szívmelengetőbb tradíciója.
Az 52 éves Frantzcie és az 56 éves Fednel, akik 1996-ban ismerkedtek meg, eddig már 6 alkalommal házasodtak meg.
Sokszor, például születésnapokon vagy Valentin-napon azt mondtam a feleségemnek, hogy újra és újra elvenném
– mesélte a sugárterapeutaként dolgozó Fednel.
Viccből mondtam, de a feleségem komolyan vette. Így kezdődött az egész
– tette hozzá.
Az esküvőjüket mindig a nyári szabadságuk idejére időzítik, és alkalmanként 1,6 millió forintot költenek az ünneplésre. Frantzcie minden alkalommal új menyasszonyi ruhát és új gyűrűt kap. Vendégként kizárólag két gyermekük van jelen: a 25 éves Mandy és a 23 éves Carlton.
Frantzcie és Fednel 2004-ben, az ötödik házassági évfordulójukon mondták ki másodszor az igent, a pennsylvaniai Poconosban tett utazás során. A 10. évfordulójukat 2009-ben egy Long Island-i kúriában ünnepelték újabb esküvővel.
A 20. házassági évfordulójukat 2019-ben különösen emlékezetessé tették. Fednel újra térdre ereszkedett, és ismét megkérte Frantzcie kezét, egy új gyűrűt adva át neki. Egy tengerparti ceremóniát terveztek a jamaicai Negrilben, és a korábbi fogadalommegújításokkal ellentétben ezúttal lelkészt is felkértek a szertartás hivatalossá tételére.
Frantzcie ismét egy fehér ruhát vásárolt az alkalomra:
Újra fehéret viselni szürreális érzés volt. Ahogy láttam a férjem arcát, miközben felé sétáltam, pontosan olyan volt, mint legelőször.
Fednel szerint a jamaicai esküvő volt eddig a kedvence:
Gyönyörű volt a tengerparton. Olyan érzés volt, mintha tényleg az első alkalom lett volna
– fogalmazott.
Most már a 30. házassági évfordulójukra készülnek, amelyet 2029-ben terveznek megünnepelni. Meséltek arról is, számukra mit jelent ez a tradíció:
Az öt évente megrendezett esküvők számunkra a szerelmünk ünnepe.
Fednel elárulta, szerinte a köztük lévő barátság és kölcsönös tisztelet a hosszú és boldog házasságuk titka.
Mindig azon vagyok, hogy boldoggá tegyem azzal, amit szeret, és ugyanezt kapom vissza tőle is
– mondta.
De a feleség is nyilatkozott kapcsolatukról:
Imádok ennek a nagyszerű férfinak a felesége lenni. Mindent feláldozna a gyerekeiért, és ezért még jobban szeretem. Mindig figyelünk arra, hogy legyen mi-időnk, és soha nem vesszük természetesnek egymást.
– mondta a boldog örök menyasszony a People szerint.
