Dróntámadás ért egy bányászokat szállító buszt Ukrajnában – 12 ember halt meg, de az áldozatok száma nőhet
Oroszország megtámadta Ukrajna szénbányáit. Több áldozattal számolnak.
Orosz dróntámadást hajtottak végre Ukrajna délkeleti részén, Dnyipropetrovszki területén. A támadást Ukrajna legnagyobb magánkézben lévő energetikai vállalata, a DTEK szénbányái ellen követték el. Több halottja is van a támadásnak.
Többen meghaltak és megsérültek, miután az oroszok egy csapatot szállító autóbuszt támadtak meg vasárnap, február 1-jén. A buszon utazó munkásokat éppen a műszak végén érte a támadás. A jelentések szerint Oroszország egy nagyszabású támadást indított a régióban található szénbányák ellen, ennek része volt ez is. Először 15 halottal számoltak, később aztán pontosították a veszteséget.
Legalább 12 bányász halt meg, további nyolc megsérült miután Oroszország megtámadta a DTEK bányából munkásokat szállító buszt Ukrajna Dnyipropetrovszki területén
– írta a DTEK közleményében vasárnap. A támadást Olekszandr Ganzsa, a megyei katonai közigazgatás vezetője is megerősítette. A támadás során a Sahed típusú drón a busz mellé csapott be, amitől a jármű belekanyarodott egy kerítésbe. Mikor az utasok kimásztak a buszból, egy újabb dróntámadás érkezett. A jelentések szerint a támadók tisztában voltak vele, hogy civil célpontot támadnak. A támadás során keletkezett tüzet eloltották – írja a Ripost.
