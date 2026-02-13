New York? Nem! Budapest az, ahova a világsztárok a legnagyobb mozisikerekkel jönnek

Gyakran megesik, hogy egy izgalmas hollywoodi akciófilm vagy egy kosztümös dráma nézése közben gyanúsan ismerősnek találjuk a hátteret, miközben Scarlett Johansson vagy épp Brad Pitt színészkedik a filmvásznon. Nem véletlen a déjà vu érzése: a magyar főváros évek óta a nemzetközi filmgyártás egyik legkedveltebb európai bázisa, mégis, sokszor észre sem vesszük, hogy épp Budapest utcáit látjuk, ami nem csoda, hiszen gyakran éppen Párizsnak, Moszkvának vagy Buenos Airesnek van álcázva.

A Nyugati pályaudvar az egyik legismertebb forgatási helyszín a Budapestiek közül, hiszen itt vették fel az Underworld ikonikus jeleneteit Fotó: Róka László

Miért pont Budapest? Így lett a főváros a Hollywood-i filmgyártás kedvence

Magyarország és Budapest mára fontos szereplőjévé vált a globális filmipar térképén. De minek köszönhető, hogy egymásnak adják a kilincset a stúdiók és velük együtt a világsztárok? A siker titka összetett.

Előny a hazai filmgyártás szakmai háttere.

Egyrészt kijelenthető, hogy a kiválóan képzett magyar operatőrök, díszlettervezők és technikai szakemberek világszínvonalú munkát végeznek. Másrészt az elérhető adókedvezmények és támogatások is vonzóvá teszik az országot a külföldi produkciók számára. Ám mindez kevés lenne a város ezerarcú építészeti stílusa nélkül. Budapest egy igazi kaméleon: helyszínei bármilyen korba és bármely kontinens városaként megállják a helyüket. A rendezők pedig imádják ezt a sokoldalúságot: ha Berlinben vagy Buenos Airesben túl drága vagy körülményes lenne forgatni, Budapest mindig készen áll.

Sztárok nyomában: Angelina Jolie-tól Matt Damonig

A hazánkban forgatott filmek listáján olyan sikerek szerepelnek, mint az Evita, a Die Hard, a Mentőexpedíció, a München, a Szárnyas fejvadász 2049, vagy éppen a Kémjátszma. Ezáltal az ezeket forgató hírességek – Angelina Jolie, Brad Pitt, Madonna, Woody Allen, Tom Hanks – közül sokan akár már hosszabb időt is eltöltöttek itt.

Külön érdekesség, hogy bár leggyakrabban más városként látjuk a filmvásznon Budapestet, akadnak filmek – mint például az Én, a kém –, ahol Budapest végre önmagát alakította.