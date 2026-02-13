RETRO RÁDIÓ

New York? Nem! Budapest az, ahova a világsztárok a legnagyobb mozisikerekkel jönnek

Budapest utcái évek óta filmforgatásoktól hangosak. Üldöztek itt már kémeket, robbantottak fel hidakat és építettek fel Budapestből más képzeletbeli nagyvárosokat. Megmutatjuk, merre bóklásztak egykor a kedvenc filmszereplőid a magyar fővárosban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.13. 08:30
Gyakran megesik, hogy egy izgalmas hollywoodi akciófilm vagy egy kosztümös dráma nézése közben gyanúsan ismerősnek találjuk a hátteret, miközben Scarlett Johansson vagy épp Brad Pitt színészkedik a filmvásznon. Nem véletlen a déjà vu érzése: a magyar főváros évek óta a nemzetközi filmgyártás egyik legkedveltebb európai bázisa, mégis, sokszor észre sem vesszük, hogy épp Budapest utcáit látjuk, ami nem csoda, hiszen gyakran éppen Párizsnak, Moszkvának vagy Buenos Airesnek van álcázva

budapesten a nyugati pályaudvar kívülről
 A Nyugati pályaudvar az egyik legismertebb forgatási helyszín a Budapestiek közül, hiszen itt vették fel az Underworld ikonikus jeleneteit Fotó: Róka László

Miért pont Budapest? Így lett a főváros a Hollywood-i filmgyártás kedvence

Magyarország és Budapest mára fontos szereplőjévé vált a globális filmipar térképén. De minek köszönhető, hogy egymásnak adják a kilincset a stúdiók és velük együtt a világsztárok? A siker titka összetett. 

Előny a hazai filmgyártás szakmai háttere.

Egyrészt kijelenthető, hogy a kiválóan képzett magyar operatőrök, díszlettervezők és technikai szakemberek világszínvonalú munkát végeznek. Másrészt az elérhető adókedvezmények és támogatások is vonzóvá teszik az országot a külföldi produkciók számára. Ám mindez kevés lenne a város ezerarcú építészeti stílusa nélkül. Budapest egy igazi kaméleon: helyszínei bármilyen korba és bármely kontinens városaként megállják a helyüket. A rendezők pedig imádják ezt a sokoldalúságot: ha Berlinben vagy Buenos Airesben túl drága vagy körülményes lenne forgatni, Budapest mindig készen áll. 

Sztárok nyomában: Angelina Jolie-tól Matt Damonig 

A hazánkban forgatott filmek listáján olyan sikerek szerepelnek, mint az Evita, a Die Hard, a Mentőexpedíció, a München, a Szárnyas fejvadász 2049, vagy éppen a Kémjátszma. Ezáltal az ezeket forgató hírességek – Angelina Jolie, Brad Pitt, Madonna, Woody Allen, Tom Hanks – közül sokan akár már hosszabb időt is eltöltöttek itt. 

Külön érdekesség, hogy bár leggyakrabban más városként látjuk a filmvásznon Budapestet, akadnak filmek – mint például az Én, a kém –, ahol Budapest végre önmagát alakította.

Galériás összeállításunkban most lerántjuk a leplet a legismertebb forgatási helyszínekről. Megmutatjuk, melyik pályaudvaron harcolt az Underworld vámpírhercegnője, hol játszott Tom Cruise macska-egér játékot Budapesten, és hogy miként változott át a Bálna a NASA irányítóközpontjává. 

Kattints a képekre, és fedezd fel Budapest filmes helyszíneit

 

Felismered? Ezek a jelenetek mind Budapesten készültek!

fotótegnap, 13:17

 

