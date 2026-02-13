New York? Nem! Budapest az, ahova a világsztárok a legnagyobb mozisikerekkel jönnek
Budapest utcái évek óta filmforgatásoktól hangosak. Üldöztek itt már kémeket, robbantottak fel hidakat és építettek fel Budapestből más képzeletbeli nagyvárosokat. Megmutatjuk, merre bóklásztak egykor a kedvenc filmszereplőid a magyar fővárosban.
Gyakran megesik, hogy egy izgalmas hollywoodi akciófilm vagy egy kosztümös dráma nézése közben gyanúsan ismerősnek találjuk a hátteret, miközben Scarlett Johansson vagy épp Brad Pitt színészkedik a filmvásznon. Nem véletlen a déjà vu érzése: a magyar főváros évek óta a nemzetközi filmgyártás egyik legkedveltebb európai bázisa, mégis, sokszor észre sem vesszük, hogy épp Budapest utcáit látjuk, ami nem csoda, hiszen gyakran éppen Párizsnak, Moszkvának vagy Buenos Airesnek van álcázva.
Miért pont Budapest? Így lett a főváros a Hollywood-i filmgyártás kedvence
Magyarország és Budapest mára fontos szereplőjévé vált a globális filmipar térképén. De minek köszönhető, hogy egymásnak adják a kilincset a stúdiók és velük együtt a világsztárok? A siker titka összetett.
Előny a hazai filmgyártás szakmai háttere.
Egyrészt kijelenthető, hogy a kiválóan képzett magyar operatőrök, díszlettervezők és technikai szakemberek világszínvonalú munkát végeznek. Másrészt az elérhető adókedvezmények és támogatások is vonzóvá teszik az országot a külföldi produkciók számára. Ám mindez kevés lenne a város ezerarcú építészeti stílusa nélkül. Budapest egy igazi kaméleon: helyszínei bármilyen korba és bármely kontinens városaként megállják a helyüket. A rendezők pedig imádják ezt a sokoldalúságot: ha Berlinben vagy Buenos Airesben túl drága vagy körülményes lenne forgatni, Budapest mindig készen áll.
Sztárok nyomában: Angelina Jolie-tól Matt Damonig
A hazánkban forgatott filmek listáján olyan sikerek szerepelnek, mint az Evita, a Die Hard, a Mentőexpedíció, a München, a Szárnyas fejvadász 2049, vagy éppen a Kémjátszma. Ezáltal az ezeket forgató hírességek – Angelina Jolie, Brad Pitt, Madonna, Woody Allen, Tom Hanks – közül sokan akár már hosszabb időt is eltöltöttek itt.
Külön érdekesség, hogy bár leggyakrabban más városként látjuk a filmvásznon Budapestet, akadnak filmek – mint például az Én, a kém –, ahol Budapest végre önmagát alakította.
Galériás összeállításunkban most lerántjuk a leplet a legismertebb forgatási helyszínekről. Megmutatjuk, melyik pályaudvaron harcolt az Underworld vámpírhercegnője, hol játszott Tom Cruise macska-egér játékot Budapesten, és hogy miként változott át a Bálna a NASA irányítóközpontjává.
Kattints a képekre, és fedezd fel Budapest filmes helyszíneit!
