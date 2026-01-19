Akármit is próbált, nem tudott anyává válni: vegán étrendjének elhagyása után megtörtént a csoda

Elképesztő módon vegán életmódjának elhagyását követően tudott csak teherbe esni az az édesanya, akinek ikrei 43 éves korában, természetes úton fogantak meg nyolc vetélés, két hormonkelezés és megszámlálhatatlan, negatív terhességi teszt után. Molly Brown és nála tíz évvel fiatalabb férje, Zach mindent megtettek, hogy szülőkké válhassanak. Épp ezért döntött úgy Molly, hogy megvizsgálja, lehet-e vegán étrendje az, ami hatással van termékenységére. Ezt követően pedig, négy hónappal azután, hogy elkezdett húst enni, várandós lett. Azóta pedig életet is adott két egészséges fiának: Zandernek és Rydernek.

Nyolc vetélés után, és azután, hogy ezek a babák természetes úton fogantak meg 43 éves koromban, úgy érzem, nekik itt kell lenniük velünk a Földön. Mérhetetlenül boldogok és hálásak vagyunk értük. Ezt pedig minden egyes nap elmondjuk

- árulta el Molly, aki áldott állapotának elején "óvatos optimista" volt csak. Attól félt ugyanis, hogy összetörik a szíve. Ez szerencsére azonban nem történt meg és ikrei tavaly decemberben világra jöttek.

Molly évekig kerülte a húst és 2025 elején kezdte el újra fogyasztani azt. Úgy véli, a megnövekedett tápanyagbevitel és az egészséges zsírok kulcsszerepet játszottak csodájukban:

Láttam egy videót egy orvostól, aki azt javasolta, hogy a teherbeeséshez érdemes húsevő étrendet követni, ezért elkezdtem változtatni az étkezésemen. Tíz évig voltam vegetáriánus. Miután meghallgattam néhány podcastet a húsevő étrendről, arra gondoltam, mindent kipróbáltam már, próbáljuk ki ezt az irányt is. Nem állíthatom biztosan, hogy segített, de úgy gondolom igen

- közölte az anya, aki reggelire tojást és szalonnát evett, ebédre marhahúsos egytálételt, vacsorára pedig steaket vajjal és zöldségekkel.

Zander és Ryder... Mindketten nagyon édes fiúk, imádok az édesanyjuk lenni. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy teherbe eshettem, ikreim születtek, és átélhettem ezt az egészet, még ha nehéz is volt

