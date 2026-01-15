Minden kiderült: Így fogyott le Marsi Anikó

A TV2 híradósa nem tagadja, nem volt elégedett egy évvel ezelőtti formájával. A Borsnak mesélte el, hogy milyen sokan bántották, és hogyan lépett túl egykori önmagán, milyen módszerrel érte el a fogyást.

Sok kritikát kapott a Tények híradósa, ezért döntött a fogyás mellett Fotó: TV2

Annyi bántást kaptam kommentekben és újságcikkekben, hogy előbb-utóbb beláttam: a szerény 163 centimhez társuló közel 72 kilóval nemcsak kikerekedtem, de az egészségemnek is ártottam.

„Azt mondtam magamnak: Anikó, ne várjuk meg, hogy vágósúlyba kerülj! Ekkor ismerkedtem meg a 90:10 aranyszabállyal, aminek alapját egy neves amerikai professzornő jegyez, miszerint nem igaz, hogy alakunkért 70%-ban felel az étkezés, 30-ban pedig a mozgás. Az arány 90:10-re tolódott”

– meséli Marsi Anikó, aki azt is elárulta milyen segítséget vett igénybe, hogy teste, lelke és étvágya is tudjon alkalmazkodni az újfajta életmódhoz.

Látható az eredmény! – Marsi Anikó látványosan lefogyott

Marsi Anikó fogyása a természet erejével

„Ez egy amolyan zsírblokkoló étvágykorrektor, amiben az egyik növényt egyszerűen a szervezet lomtalanítójának is hívnak, mivel kipucolja a hosszú évek alatt felgyülemlett méreganyagokat, mindezt úgy, hogy a májat veszi rá rendes működésre. Másik nagy kedvenc az indián fügekaktusz, ami a megmaradt zsírokat kipucolja” – meséli.

A japán gobó elnevezésű növény segítségével tudott lefogyni Marsi Anikó. A növényről készült tudományos kutatás megállapította, hogy nem engedi felszívódni a zsírok több mint negyedét, így segít a fogyókúrában.

„A salakanyagok ellen vethető be, nekem sok-sok évnyi felhalmozott lerakódást pucolt ki. Nagy könnyebbség volt, hogy ez a fogyás nemcsak gyors volt és már jó fél éve tartom az elért eredményt, de nem is kellett kizsigerelnem a szervezetemet. Most az ünnepek alatt is ugyanazokat ettem, mit máskor, csak jóval kisebb adagokkal jól laktam” – meséli a TV2 csinos műsorvezetője.