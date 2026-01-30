Életveszély Újszászon: kerítést áttörve csapódott a kertbe az autó – hihetetlen, amit a sofőr művelt ezután
Az autó a kerítést és a betont áttörve csapódott egy ház kertjébe csütörtökön. Úgy tudni, hogy a segítség ugyan gyorsan a helyszínre érkezett, a sofőrnek viszont már csak a hűlt helyét találták. Az újszásziak szerint a férfi nem először kísértette már a sorsát.
Hatalmas robaj törte meg az esti órákkal érkező nyugodt, áldott csendet a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Újszászon. Ugyanis a kora esti órákban már sokan a vacsoraasztalhoz ültek, míg mások lehet, hogy már el is bóbiskoltak, amikor az egyik utcában kis híján tragikus baleset történt: elsődleges információk szerint egy autós elvesztette uralmát a kocsija felett, lesiklott az útról, végül pedig a kerítést áttörve egyenesen az egyik családi ház kertjébe csapódott.
Kerítést, betont áttörve landolt a kertben a kocsi Újszászon
Információink szerint a kocsi nem kis sebességgel hajtott, ugyanis nem csupán a kerítést törte át, hanem a betonozást is, majd a kertben lévő növényzetbe ékelődött. A hátborzongató zajjal viszont a fél környéket felverte, így nem csoda, ha többen is azonnal a balesethez rohantak. A házban és a telken szerencsére nem sérült meg senki, míg a balesetező kocsiban úgy tudjuk, hogy a rendőrök és a mentők kiérkezésekor már senki nem volt, a sofőrnek is csak hűlt helyét találták.
A településen azt beszélik, hogy előttük viszont nem volt ismeretlen száguldozó fantom: úgy tudjuk, hogy a sofőr korántsem először zúzott végig a környéken, többen is panaszkodtak arra, hogy autójával kemény tempóban rongyol. Információink szerint a férfi már hetek óta kísértette a sorsát: volt, hogy más autóval, de ugyan abban a szédítő tempóban rongyolt az utcákon:
Az volt az egyetlen szerencséje, hogy nem volt éppen senki azon a járdán. Kivitte a kerítést, a beton alapot, és még a szomszéd kerítését is megrongálta, ha jól tudom. De ha ott nincsenek oszlopok, szerintem a házfalig meg sem áll a kocsival. Az a meglepő, hogy egyáltalán eddig nem történt baj
– csóválta a fejét egy helyi lakos, hozzátéve: itt bizony a megengedett sebesség 40 kilométer. Hozzáfűzte, nem tudja, hogy emberről van-e szó, az azonban biztos, hogy a helyieknek elegük van a száguldozásból. Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste az illetékes rendőrséget, válaszuk esetén cikkünket frissítjük.
