Autós üldözés Pesterzsébeten: házfalnak csapódott a menekülő sofőr

A kocsi hosszú kilométereken keresztül menekült a rendőrök elől a XX. kerületben. Az autós üldözés nem várt módon ért véget: az Audi egy házfalnak csapódott.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.23. 18:40
Nem mindennapi autós üldözésre riadtak fel a minap éjjel a pesterzsébetiek. Lapunk úgy értesült, hogy egy fekete Audit vettek üldözőbe a zsaruk, a sofőrnek azonban esze ágában sem volt megállni: fékezés helyett a gázra taposott, majd szélsebesen menekülni kezdett a rendőrök elől. Természetesen ők sem tétlenkedtek: azonnal utánuk mentek. 

Az autós üldözés itt ért véget, a kocsi befordult az egyik utcába, majd szinte azonnal a házfalnak rongyolt
Az autós üldözés több kilométeren keresztül tartott, az Audi végül befordult az utcába és szinte azonnal az egyik ház falának csapódott    Fotó: Google Maps

Házfalnál ért véget a pesterzsébeti autós üldözés

A Metropol úgy tudja, hogy az üldözés a Vas Gereben utcától kezdődött, majd több utcán és főúton át tartott. Viszont közel négy kilométerrel, kis híján tragikus módon ért véget a hajsza: az Audi egy ház falának csapódott a Hosszú utcában. Úgy tudni, hogy a roncsból egy ember mégis kikászálódott, aki ezután rögtön elrohant. Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, akik elmondták: a sofőrt azért követték, mert nem akart megállni a rendőri kérésre sem: 

A rendőrök a Budapest, XX. kerület Vas Gereben utcában akartak ellenőrzés alá vonni egy gépjárművet, azonban a jármű a rendőri felszólítás ellenére továbbment és az autó a XX. kerületi Hosszú utcában egy háznak ütközött

 - mondta el a Metropolnak a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Elárulták: a kocsiban ketten ültek, egyiküket már a helyszínen elfogták, a másikuk viszont valóban elmenekült. Nem sokáig élvezhette a szabadságot: pár órán belül már rajtaütöttek a zsaruk: 

- A rendőrök az autó egyik utasát a helyszínen, a másikat pár órával később fogtak el - mondták. Arra is fény derült, hogy az egyik férfi drogot is fogyasztott: 

A rendőrök mindkét férfival szemben intézkedtek a mintavételre. Az egyik férfinél a mintavétel pozitív eredményt mutatott, ezért kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást

 - magyarázták. Azonban nem "csak" ennyi volt a rovásukon: a rendőrök rájöttek, hogy nem csupán a sofőrökkel, de a kocsival sincs minden rendben: 

A gépjárművön lévő rendszám nem egyezik a szélvédőn lévő hatósági jelzéssel, így a rendőrök ezt is vizsgálják a folyamatban lévő eljárásban

 - szögezték le. Azt azonban még nem tudni, hogy a két férfiből pontosan ki vezette a kocsit, ennek a vizsgálata ezekben a percekben is zajlik. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
