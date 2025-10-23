Autós üldözés Pesterzsébeten: házfalnak csapódott a menekülő sofőr

Nem mindennapi autós üldözésre riadtak fel a minap éjjel a pesterzsébetiek. Lapunk úgy értesült, hogy egy fekete Audit vettek üldözőbe a zsaruk, a sofőrnek azonban esze ágában sem volt megállni: fékezés helyett a gázra taposott, majd szélsebesen menekülni kezdett a rendőrök elől. Természetesen ők sem tétlenkedtek: azonnal utánuk mentek.

Az autós üldözés több kilométeren keresztül tartott, az Audi végül befordult az utcába és szinte azonnal az egyik ház falának csapódott Fotó: Google Maps

Házfalnál ért véget a pesterzsébeti autós üldözés

A Metropol úgy tudja, hogy az üldözés a Vas Gereben utcától kezdődött, majd több utcán és főúton át tartott. Viszont közel négy kilométerrel, kis híján tragikus módon ért véget a hajsza: az Audi egy ház falának csapódott a Hosszú utcában. Úgy tudni, hogy a roncsból egy ember mégis kikászálódott, aki ezután rögtön elrohant. Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, akik elmondták: a sofőrt azért követték, mert nem akart megállni a rendőri kérésre sem:

A rendőrök a Budapest, XX. kerület Vas Gereben utcában akartak ellenőrzés alá vonni egy gépjárművet, azonban a jármű a rendőri felszólítás ellenére továbbment és az autó a XX. kerületi Hosszú utcában egy háznak ütközött

- mondta el a Metropolnak a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Elárulták: a kocsiban ketten ültek, egyiküket már a helyszínen elfogták, a másikuk viszont valóban elmenekült. Nem sokáig élvezhette a szabadságot: pár órán belül már rajtaütöttek a zsaruk:

- A rendőrök az autó egyik utasát a helyszínen, a másikat pár órával később fogtak el - mondták. Arra is fény derült, hogy az egyik férfi drogot is fogyasztott:

A rendőrök mindkét férfival szemben intézkedtek a mintavételre. Az egyik férfinél a mintavétel pozitív eredményt mutatott, ezért kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást

- magyarázták. Azonban nem "csak" ennyi volt a rovásukon: a rendőrök rájöttek, hogy nem csupán a sofőrökkel, de a kocsival sincs minden rendben:

A gépjárművön lévő rendszám nem egyezik a szélvédőn lévő hatósági jelzéssel, így a rendőrök ezt is vizsgálják a folyamatban lévő eljárásban

- szögezték le. Azt azonban még nem tudni, hogy a két férfiből pontosan ki vezette a kocsit, ennek a vizsgálata ezekben a percekben is zajlik.