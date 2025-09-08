Autósüldözés: újabb szakaszt vesznek el tőlük az Üllői úton

Az Üllői úti bringasztráda elkészítésére a BKK közlése szerint a VIA FUTURA Kft. nyerte a közbeszerzést, így a tervezési folyamat hamarosan indulhat. A tervező feladata lesz az engedélyezési és kivitelezési dokumentáció elkészítése, az eljárások lefolytatása és a kivitelező kiválasztásának előkészítése. A tervek felborzolták a budapesti autósok kedélyeit.

A forgalmas Üllői úton alig jár biciklis Fotó: Ripost

Az Üllői út Budapest egyik legforgalmasabb sugárútja, amely összeköti a belvárost a külső kerületekkel. Az útszakasz most is állandóan túlterhelt: reggel és délután szinte folyamatosak a dugók. A sofőrök attól tartanak, hogy az új bringasáv miatt tovább szűkül a gépjárműforgalom számára rendelkezésre álló kapacitás, és még hosszabb sorok alakulnak ki a csúcsidőszakban.

A beruházás a főváros egyik legforgalmasabb sugárútján csökkentené az autós kapacitást, ami azért akasztotta ki az autósokat, mert ez az út köti össze a belvárost a repülőtérrel. Szakértők szerint ezzel újabb dugók, torlódások és szmog vár a fővárosra.

Az Üllői út a Nagykörúttól a repülőtér irányába halad, és Budapest egyik legfontosabb közlekedési ütőere. A tervek szerint a Nagyvárad tér és az Ecseri út közötti 1 kilométeres szakaszon alakítanának ki védett kerékpársávokat, amelyek fokozatosan csatlakoznának a már meglévő biciklihálózathoz.

A fővárosvezetés célja, hogy a kerékpáros közlekedés aránya növekedjen, de a kritikusok szerint az Üllői út forgalmi jelentősége miatt ez a fejlesztés súlyos következményekkel járhat az autósok számára.

Így is állandó a torlódás, ha elvesznek még egy sávot, kész közlekedési káosz lesz

- fakadt ki egy autós a hírek hallatán.

A kerékpárút kiviteli tervei legkorábban 2027 első felére készülhetnek el. A városvezetés szerint a fizikai elválasztással kialakított új sáv biztonságosabbá teszi a biciklizést, az autósok azonban úgy érzik, hogy a beruházás egyoldalúan a kerékpárosoknak kedvez, miközben a közlekedési gondokat csak tovább súlyosbítja.

Az Üllői út belső szakaszán naponta több tízezer autó közlekedik, emellett buszok, trolik és villamos is használja. Már most is gyakoriak a torlódások, így egy újabb sávszűkítés beláthatatlan közlekedési káoszt okozhat.