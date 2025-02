Vonatszerencsétlenség: 40 ember veszélyben Újszásznál, halott is van

Újabb vasúti baleset történt hétfő reggel: a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Újszásznál elgázolt egy embert a vonat.

A Mávinform a Facebook-oldalán azt írta, a budapesti Keleti pályaudvarról Békéscsabára indult Békés InterCity ütött el egy embert Újszász közelében. A baleseti helyszínelés miatt a reggeli, kora délelőtti órákban az újszászi vasútvonalon késések, járatkimaradások is előfordulhatnak, mert Újszász és Szolnok között csak egy vágányon közlekednek a vonatok.

Percekkel később pedig bekövetkezett a harmadik vonatszerencsétlenség is. Mint arra a Katasztrófavédelem felhívta a figyelmet: újszásznál is vasúti baleset történt. Elütött egy embert egy személyvonat Újszászon, a Vasút útnál lévő átjáróban. A szolnoki hivatásos és a zagyvarékasi önkéntes tűzoltók vonultak az esethez. A szerelvényen körülbelül negyvenen utaztak, és mivel a mozdony is megsérült, értük mentesítő járatot küldenek, az átszállásban a tűzoltók segítenek majd. A mozdonyvezetőhöz mentő érkezett.