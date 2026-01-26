Török Tamás kimondta: „Amit az Európai Unió folytat, nagyon nagy veszélyt jelent"

Szombaton Kaposváron tartották meg az idei második Háborúellenes Gyűlést, ahol közéleti szereplők, művészek és civilek egyaránt összegyűltek, hogy a béke fontosságáról beszéljenek. A rendezvényen rengetegen megjelentek, mivel úgy érzik, a világpolitikai és európai folyamatok olyan irányt vettek, amelyek hosszú távon a következő generációk jövőjét is veszélyeztethetik. Az eseményen ott volt Török Tamás író, dramaturg és rendező is, aki immár 45 éve aktív szereplője Kaposvár kulturális életének. Az elismert művész egyértelmű állásfoglalást tett a béke mellett - írja a Bors.

Török Tamás Háborúellenes Gyűlésen járt, mivel fontosnak tartja a társadalmi felelősségvállalást (Fotó: Mediaworks)

Török Tamás Orbán Viktort dicsérte

Szerintem olyan döntés előtt állunk, amely előtt még soha az ezeréves történelmünk során nem álltunk, ugyanakkor jó szövetségi politikával vezeti az országot a kormány

– fogalmazott a Sonline stábjának Török Tamás. Véleménye szerint a jelenlegi helyzet túlmutat a napi politikán, és történelmi súlyú kérdéseket vet fel. Török Tamás hangsúlyozta, hogy Magyarország szerepe nemzetközi szinten is felértékelődött:

Orbán Viktor világpolitikai tényező lett a békéért végzett munkájával, és most úgy éreztem, nekem is el kell jönnöm, hiszen gyerekeim és unokáim vannak, akiknek a jövője és a sorsa nem mindegy számomra

– mondta.

A rendező történelmi párhuzamot is vont a jelenlegi helyzettel:

Történelemszakos ex-tanárként tudom, hogy ez a háborús pszichózis, amit az Európai Unió folytat, nagyon nagy veszélyt jelent. Ugyanakkorát, mint a 20. század két világháborúja idején

– hangsúlyozta, hozzátéve: szerinte Európának most inkább a deeszkaláció irányába kellene elmozdulnia.

Gudics Máté is fellépett a rendezvényen

A gyűlés nemcsak politikai üzenetekről szólt, hanem kulturális elemek is helyet kaptak. Az eseményen fellépett Gudics Máté, a TV2 Megasztár egykori győztese, az István, a király musical egyik legismertebb dalát adta elő. A közönség nem meglepő módon vastapssal fogadta a produkciót.