RETRO RÁDIÓ

Hó, vagy nem hó? Ebben nem lesz köszönet: ezt ígéri a zord február!

Az országos havazással a fagyos tél berúgta az ajtót: országszerte ugyan jól vizsgáztak a hókotrógépek, Budapest viszont megbukott a hóteszten, ráadásul a fizetős parkolással is meggyűlik a baja a józsefvárosiaknak. Mutatjuk a hét Top5 legolvasottabb híreit a Metropolon!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.18. 19:20
parkolási díj tragédia top5 budapesten havazás

Nem kis meglepetést hozott az országos havazás! Az eheti Top5 legolvasottabb cikkeink közül az időjárás vitte a prímet. A tél januárban rendesen kitett magáért, hiszen vastag hótakaróval borította be Magyarországot. De mi a helyzet a februárral? Ugyanilyen zord fagy és hó várható?

top5
Az eheti TOP5 legolvasottabb híre a februári időjárás. Lesz hó, vagy sem? / Fotó: Tumbász Hédi / Metropol

A prognózis szerint egészen február 10-ig borús idő köszönt ránk, hószállingózás ugyan előfordulhat, nagyobb havazás miatt viszont már nem kell elővegyük a vastag talpú bakancsunkat. A nappali maximumok februárban első felében 2-5 fok között alakulnak, amihez egy jó hír is társul: a hónap elején a leesett hótól búcsúzhatunk. Hogy mi lesz a hónap közepétől, cikkünkből megtudhatod!

Pengetni kell, hely viszont nincs…

Józsefvárosban egy ideje meggyűlik a baja a parkolással. Aki a nyolcadik kerületben akar férőhelyet két dologra számíthat:

  • fizetni kell az emelt parkolási díjat,
  • helyet viszont ne várjunk!

A környékbeliek okkal dühöngenek, hogy Józsefvárosban és több belső kerületben is az éves lakossági parkolási díjak 2026-ra jelentősen megemelkedtek, de a felháborodás különösen erős Józsefvárosban. Megkérdeztük az emberek véleményét a helyzetről.

Durván megugrott a parkolási díj összege Budapesten / Fotó: Metropol

A zebrán gázolták el

A Top5 harmadik legolvasottabb története egy megrázó kaposvári tragédiát fest le. Január 14-én, csütörtök délelőtt a 48-as Ifjúság útján valóságos horrorbaleset történt: egy 79 éves kanyarodó sofőr elgázolt egy zebrán sétáló 44 éves férfit, Gergőt. Az ütközés olyan erővel következett be, hogy a férfi az autóra csapódott, a külső sávba zuhant, ahol egy ott haladó másik autós is elütötte, valósággal áthajtott rajta. A helyiek megtörték a csendet a forgalmas csomópontról, ahol a baleset bekövetkezett.

Szörnyű baleset miatt riasztották a mentőket Kaposváron / Képünk illusztráció: Unsplash

Hókáosz: tett helyett parkzár

Az országos havazásban a hókotrók jól vizsgáztak, nem úgy mint Budapesten, ahol több kerületben önkéntesek lapátolták a havat. Niedermüller Péter, kerületi polgármester, Erzsébetvárosban meglehetősen sajátos megoldást ötlött ki. Ő inkább szemellenzőt húzott és lazán vette a hóhelyzetet. A baloldali vezető elkente a felelősséget, és lezárta a parkokat – a hókáosz maradt, a kerülőutak hosszabbak lettek.

A kerületben a havazás miatt lezárták a parkokat... / Fotó: Metropol

Nem könnyű babakocsival

Bár a hó már olvad városszerte, ami miatt most sok autós és gyalogos is fellélegzik, a havazás idején a budapesti szülőket is kihívás elé állította a hatalmas hótömeg. Budapesten a kisgyermekes családoknak sajnos nem volt választásuk: akik babakocsival indultak útnak, nekik a fővárosi közlekedés kifejezetten embert próbáló volt. Hogy mit éreztek a hókáosz sűrűjében az érintett anyukák és nagymamák, lapunknak kezdőzetlenül őszinteségel elmondták!

Babakocsival is nehéz volt közlekedni a hókáoszban / Fotó: Tumbász Hédi/Metropol

Arról, hogy milyen állapotok uralkodtak a budapesti havazás idején, a Metropol videóját itt tekintheted meg:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu