Hó, vagy nem hó? Ebben nem lesz köszönet: ezt ígéri a zord február!

Nem kis meglepetést hozott az országos havazás! Az eheti Top5 legolvasottabb cikkeink közül az időjárás vitte a prímet. A tél januárban rendesen kitett magáért, hiszen vastag hótakaróval borította be Magyarországot. De mi a helyzet a februárral? Ugyanilyen zord fagy és hó várható?

Az eheti TOP5 legolvasottabb híre a februári időjárás. Lesz hó, vagy sem? / Fotó: Tumbász Hédi / Metropol

A prognózis szerint egészen február 10-ig borús idő köszönt ránk, hószállingózás ugyan előfordulhat, nagyobb havazás miatt viszont már nem kell elővegyük a vastag talpú bakancsunkat. A nappali maximumok februárban első felében 2-5 fok között alakulnak, amihez egy jó hír is társul: a hónap elején a leesett hótól búcsúzhatunk. Hogy mi lesz a hónap közepétől, cikkünkből megtudhatod!

Pengetni kell, hely viszont nincs…

Józsefvárosban egy ideje meggyűlik a baja a parkolással. Aki a nyolcadik kerületben akar férőhelyet két dologra számíthat:

fizetni kell az emelt parkolási díjat,

helyet viszont ne várjunk!

A környékbeliek okkal dühöngenek, hogy Józsefvárosban és több belső kerületben is az éves lakossági parkolási díjak 2026-ra jelentősen megemelkedtek, de a felháborodás különösen erős Józsefvárosban. Megkérdeztük az emberek véleményét a helyzetről.

Durván megugrott a parkolási díj összege Budapesten / Fotó: Metropol

A zebrán gázolták el

A Top5 harmadik legolvasottabb története egy megrázó kaposvári tragédiát fest le. Január 14-én, csütörtök délelőtt a 48-as Ifjúság útján valóságos horrorbaleset történt: egy 79 éves kanyarodó sofőr elgázolt egy zebrán sétáló 44 éves férfit, Gergőt. Az ütközés olyan erővel következett be, hogy a férfi az autóra csapódott, a külső sávba zuhant, ahol egy ott haladó másik autós is elütötte, valósággal áthajtott rajta. A helyiek megtörték a csendet a forgalmas csomópontról, ahol a baleset bekövetkezett.

Szörnyű baleset miatt riasztották a mentőket Kaposváron / Képünk illusztráció: Unsplash

Hókáosz: tett helyett parkzár

Az országos havazásban a hókotrók jól vizsgáztak, nem úgy mint Budapesten, ahol több kerületben önkéntesek lapátolták a havat. Niedermüller Péter, kerületi polgármester, Erzsébetvárosban meglehetősen sajátos megoldást ötlött ki. Ő inkább szemellenzőt húzott és lazán vette a hóhelyzetet. A baloldali vezető elkente a felelősséget, és lezárta a parkokat – a hókáosz maradt, a kerülőutak hosszabbak lettek.