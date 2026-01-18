Hó, vagy nem hó? Ebben nem lesz köszönet: ezt ígéri a zord február!
Az országos havazással a fagyos tél berúgta az ajtót: országszerte ugyan jól vizsgáztak a hókotrógépek, Budapest viszont megbukott a hóteszten, ráadásul a fizetős parkolással is meggyűlik a baja a józsefvárosiaknak. Mutatjuk a hét Top5 legolvasottabb híreit a Metropolon!
Nem kis meglepetést hozott az országos havazás! Az eheti Top5 legolvasottabb cikkeink közül az időjárás vitte a prímet. A tél januárban rendesen kitett magáért, hiszen vastag hótakaróval borította be Magyarországot. De mi a helyzet a februárral? Ugyanilyen zord fagy és hó várható?
A prognózis szerint egészen február 10-ig borús idő köszönt ránk, hószállingózás ugyan előfordulhat, nagyobb havazás miatt viszont már nem kell elővegyük a vastag talpú bakancsunkat. A nappali maximumok februárban első felében 2-5 fok között alakulnak, amihez egy jó hír is társul: a hónap elején a leesett hótól búcsúzhatunk. Hogy mi lesz a hónap közepétől, cikkünkből megtudhatod!
Pengetni kell, hely viszont nincs…
Józsefvárosban egy ideje meggyűlik a baja a parkolással. Aki a nyolcadik kerületben akar férőhelyet két dologra számíthat:
- fizetni kell az emelt parkolási díjat,
- helyet viszont ne várjunk!
A környékbeliek okkal dühöngenek, hogy Józsefvárosban és több belső kerületben is az éves lakossági parkolási díjak 2026-ra jelentősen megemelkedtek, de a felháborodás különösen erős Józsefvárosban. Megkérdeztük az emberek véleményét a helyzetről.
A zebrán gázolták el
A Top5 harmadik legolvasottabb története egy megrázó kaposvári tragédiát fest le. Január 14-én, csütörtök délelőtt a 48-as Ifjúság útján valóságos horrorbaleset történt: egy 79 éves kanyarodó sofőr elgázolt egy zebrán sétáló 44 éves férfit, Gergőt. Az ütközés olyan erővel következett be, hogy a férfi az autóra csapódott, a külső sávba zuhant, ahol egy ott haladó másik autós is elütötte, valósággal áthajtott rajta. A helyiek megtörték a csendet a forgalmas csomópontról, ahol a baleset bekövetkezett.
Hókáosz: tett helyett parkzár
Az országos havazásban a hókotrók jól vizsgáztak, nem úgy mint Budapesten, ahol több kerületben önkéntesek lapátolták a havat. Niedermüller Péter, kerületi polgármester, Erzsébetvárosban meglehetősen sajátos megoldást ötlött ki. Ő inkább szemellenzőt húzott és lazán vette a hóhelyzetet. A baloldali vezető elkente a felelősséget, és lezárta a parkokat – a hókáosz maradt, a kerülőutak hosszabbak lettek.
Nem könnyű babakocsival
Bár a hó már olvad városszerte, ami miatt most sok autós és gyalogos is fellélegzik, a havazás idején a budapesti szülőket is kihívás elé állította a hatalmas hótömeg. Budapesten a kisgyermekes családoknak sajnos nem volt választásuk: akik babakocsival indultak útnak, nekik a fővárosi közlekedés kifejezetten embert próbáló volt. Hogy mit éreztek a hókáosz sűrűjében az érintett anyukák és nagymamák, lapunknak kezdőzetlenül őszinteségel elmondták!
Arról, hogy milyen állapotok uralkodtak a budapesti havazás idején, a Metropol videóját itt tekintheted meg:
