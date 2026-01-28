Kiderült a titok! Ezeket a nőket húzzák balra a pasik a társkeresőn

Bár meg kell hagyni elég nehéz ismerkedni ebben a korban, főleg társkeresőn, de egy jól felépített profil sokat javít a helyzeten. A pasik szerint vannak bizonyos red flagek, amik nem könnyítik meg a csajok dolgát.

Nem könnyű a társkereső használata a mai világban Fotó: Vadym Drobot / freepik.com / Illusztráció

A társkereső profil a kulcs? De mi alapján húznak balra a pasik?

A társkereső valóságos izgalmakkal és buktatókkal teli varázslatos világ, de nem mindegy milyen profillal érkezel erre az ingoványos terepre. A pasiknak kész listájuk van arról, mi alapján ítélik el a profilod és esélyt sem adva egy határozott mozdulattal elutasítanak.

Ezek nem holmi drámai helyzetek, csak tipikus hibák, melyeket jobb, ha kerülsz, ha szeretnél jó első benyomást tenni a társkereső appon.

A férfiak most elárulták mik ezek a hibák

Természetesen az egyik leggyakoribb hiba a túl sok filter vagy a túlzott szerkesztés. A pasik többsége szereti látni egy nő igazi arcát, nem egy tökéletesített verzióra kíváncsiak - írja a Life.hu.

Ha egy kép már annyira túl van filterezve, hogy nem is látszol te magad, az nagyon gyanús és el sem kerülheted, hogy balra húzzanak. A természetesség vonzó és egy spontán fotó többet ér, minden szerkesztésnél.

A másik probléma ha túl hosszú vagy általános a bemutatkozásod. A klisékkel és semmitmondó mondatokkal teletűzdelt szöveg semmit nem mond el rólad vagy a személyiségedről. Az unalmas szöveget el sem olvassák a férfiak, csak unalmasan továbbmennek egy másik profilra. Fogalmazz röviden, de frappánsan, mutasd meg ki vagy valójában, szerepeljen benne a személyiségedről valami.

A panaszkodás megint csak egy elég nagy red flag a pasik felé, vagy a múltbeli kapcsolatok szóbahozása. Első benyomásként pozitív energiákat kell sugározni, senki nem szereti első üzenetek között a panaszkodást olvasgatni

A képek kiválasztása is kulcsfontosságú. Érdemes kerülni a csoportképeket, ahol nem is lehet kivenni melyik ember vagy te. Érdemes olyan képet választani, ahol mosolyogsz, egyedül vagy. A provokatív és szexi kép sem mindig vonzó, a férfiak előnyben részesítik a kiegyensúlyozottságot és a természetességet.