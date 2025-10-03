A 3 másodperces szabály, amivel vonzóbbá teheted magad

Egy randiguru részletesen leírt egy három másodperces szabályt, amely szerinte segít abban, hogy az ember emlékezetesebb legyen azok számára, akikkel találkozik.

Egy egyszerű szabály és vonzóbbá válsz mások számára / Fotó: freepik.com (Illusztráció)

3 másodperces szabály és vonzóbb leszel, mint valaha

Egy kapcsolat fenntartása önmagában is nehéz, de mi van azzal, ahogyan megszerzed? Amikor randizni szeretnél van néhány dolog, amiről tudnod kell. Például ha eljutsz a randira, milyen kérdéseket ne tegyél fel, milyen hibákat kell elkerülni vagy jó ötlet-e elsőként üzenni a másiknak?

Mindig az első benyomás az, amely jó kezdést adhat. Az ausztráliai Louanne Ward házasságközvetítő szerint létezik egy egyszerű módszer, mellyel azonnal vonzóbbá teheted magad, és mindössze három másodpercet vesz igénybe.

Önmagad vonzerejét pusztítod el, mielőtt észrevennéd

- kezdte a szakértő.

„A beszélgetés siettetése a csend kitöltésére. Arra koncentrálni, mit fogsz mondani, ahelyett, hogy figyelnél. Gyors mozdulatok vagy ideges mocorgás. Ezek az apróságok együtt már vonzerő-blokkolók” - idézi sorait a Unilad.

Szerencsére van egy egyszerű megoldás, ami egy három másodperces trükk, amivel az emberek vonzóbbnak, karizmatikusabbnak és emlékezetesebbnek látnak téged.

A ,,szünet és tartás" technikaként ismert módszer lényege, hogy három másodpercnyi szünetet tarts, amikor belépsz egy helységbe, mikor valaki újat ismersz meg vagy elkezdesz beszélni.

Hagyj egy pillanatnyi lélegzetet, ahelyett, hogy rohannál, és kitöltenéd.

De miért működik ez? Ward szerint a szünetek tartása magabiztosságot sugároz. Azok, akik sietnek, idegesnek tűnnek. Egy kis szünet bizonyosságot mutat.

A szemkontaktus tartása kapcsolatot épít. Már 2–3 másodperc is elég ahhoz, hogy valaki azonnal vonzódni kezdjen hozzád. Az emberek előrehajolnak feléd. Ha nem sietsz, a szavaidnak nagyobb súlya lesz.

A legtöbben sosem használják ezt, mert a csend kényelmetlennek tűnik. De ha az ember megtanulja birtokolni ezt a pillanatot, örökre megváltoztatja, ahogyan az emberek látják őt.

Hozzáteszi a szakértő, hogy emellett a politikát és az exeket érdemes kerülni egy első randevún. Hiszen hiába van a szabály, ha egy egyszerűen kényes témával szabotálni tudod saját varázsod.