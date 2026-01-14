Emlékszel még a régi fodrászüzletek illatára? Így szépültünk régen – retró képgaléria

Volt idő, amikor a fodrászüzletek és szépségszalonok nem csupán a külső rendbehozatalának, hanem a közösségi életnek is színterei is voltak. A hetente visszajáró vendégek, a fodrászhoz való hűség, a retró hajszárító búrák zúgása és a levegőben szálló púderillat mind hozzátartoztak egy nosztalgikus világhoz. Ma, amikor mindenki a mobilját pörgeti, jó visszaemlékezni "Gedeon bácsi, a női fodrász" világára.

Magyarország, Budapest. Retró filmkocka "Az én városom" című filmből, rendező Mönich László, operatőr Szabó Árpád. Év: 1959 (Fotó: Fortepan / Szabó Gábor)

Retró dauer, fixálósisak, hajszárító búra és púderillat

A '60-as és a '70-es években a dauer és a berakás volt a női frizurák alappillére. A vegyszeres hullámosítás hosszadalmas procedúrája közben a vendégek gyakran órákat töltöttek a szalonban, újságot olvastak, pletykáltak vagy éppen a fodrász életbölcsességeit hallgatták. A hajszárító búrák monoton zúgása volt ezeknek a beszélgetéseknek az aláfestő zenéje, miközben a levegőt betöltötte a hajlakk és a púder jellegzetes illata.

A szépségszalon több volt, mint szolgáltatás: igazi női szeánsz. A fodrász ismerte a vendégeit: gyerekeit, születésnapját, gondjait-bajait, a hajvágás közben folytatott eszmecsere felért egy terápiás beszélgetéssel. A tükör előtti székeknél nemcsak frizurák születtek, hanem barátságok is.

Ma a minimalista enteriőrök, a gyorsszolgáltatások és az online időpontfoglalás világában más ritmus uralja a szépségipart. A múlt emlékei, a hajcsavarók, fixálók és púderes tégelyek világa azonban tovább él a kollektív emlékezetben. Pont, mint a gondosan berakott frizurákhoz társuló nyugalom és a közösség összetartó ereje.

A korszak fodrászait bemutató retó képgalériát az alábbi képre kattintva láthatod! A képek forrása a Fortepan.