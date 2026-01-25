Orbán Viktor: Tippverseny
Ki nyeri vajon az NB1-et? Mindenki elmondta a véleményét.
„Tippverseny. Ki nyeri az NB1-et?” - írja Orbán Viktor legújabb videójában. Csányi Sándor, Pintér Attila, Juhász Roland, Torghelle Sándor, Marco Rossi, Lőw Zsolt, Gera Zoltán és Bernd Storck is kifejtette véleményét, kit tartanak a legesélyesebbnek.
