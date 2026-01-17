- Még a lépcsőn is ültek: mutatjuk a miskolci Háborúellenes Gyűlés legjobb pillanatait
Orbán Viktor: Ez fűszeres lett
Ezt írta Orbán Viktor.
Friss videóval jelentkezett a Facebook-oldalán Orbán Viktor. A mai napon került megrendezésre a hatodik Háborúellenes Gyűlés Miskolcon, ennek a helyszínéről jelentkezett a miniszterelnök.
- jegyezte meg a Facebook-posztjában a kormányfő.
Mutatjuk Orbán Viktor videóját:
