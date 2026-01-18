RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Európában háborús készülődés zajlik

Brüsszel hatalmas nyomást helyez a tagállamokra.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.18. 10:40
Módosítva: 2026.01.18. 12:23
orbán viktor európa magyarország háború

Orbán Viktor fő célja, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból. Ezért mindent meg is tesz. Nemrég közösségi oldalán árulta el, hogy mi lesz a következő feladata. 

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Európában háborús készülődés zajlik. A brüsszeliek elhatározták, hogy mindenáron támogatják Ukrajnát. Hatalmas nyomást gyakorolnak a tagállamokra, hiszen tőlük kell a pénz, a fegyver és a katona. De van egy kis bökkenő: szerintünk ez nem a mi háborúnk! Mi nem küldünk katonát, nem küldünk pénzt és nem küldünk fegyvert!

– írta bejegyzésében Orbán Viktor. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu