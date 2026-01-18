Orbán Viktor: Európában háborús készülődés zajlik
Brüsszel hatalmas nyomást helyez a tagállamokra.
Orbán Viktor fő célja, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból. Ezért mindent meg is tesz. Nemrég közösségi oldalán árulta el, hogy mi lesz a következő feladata.
Európában háborús készülődés zajlik. A brüsszeliek elhatározták, hogy mindenáron támogatják Ukrajnát. Hatalmas nyomást gyakorolnak a tagállamokra, hiszen tőlük kell a pénz, a fegyver és a katona. De van egy kis bökkenő: szerintünk ez nem a mi háborúnk! Mi nem küldünk katonát, nem küldünk pénzt és nem küldünk fegyvert!
– írta bejegyzésében Orbán Viktor.
