Orbán Viktor elárulta mi a következő feladata

Orbán Viktor ígéretet tett a magyaroknak. Azt is elárulta, mire tervezi építeni a jövőt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.18. 09:10
Orbán Viktor mindig is úgy irányította az országot, hogy a magyaroknak a lehető legtöbbet tudja nyújtani. Szilárd alapokra helyezte az országot, munkaalapú gazdaságot alkotott meg és egy családalapú társadalmat. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor / Fotó: MW

Most pedig nem titkolt reménye, a magyarok jövőjét arra építi, hogy kimaradjunk a háborúból. Ezt már többször megígérte a magyarok számára és ehhez azóta is tartja a szavát. 

Mi erre építjük a magyarok jövőjét! Létrehoztuk a munkaalapú gazdaságot és a családalapú társadalmat. Következő feladat: kimaradni a háborúból és itthon tartani a magyarok pénzét. Mi erre vállalkoztunk.

- ígérte közösségi oldalán Orbán Viktor. 

