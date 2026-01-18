Orbán Viktor elárulta mi a következő feladata
Orbán Viktor ígéretet tett a magyaroknak. Azt is elárulta, mire tervezi építeni a jövőt.
Orbán Viktor mindig is úgy irányította az országot, hogy a magyaroknak a lehető legtöbbet tudja nyújtani. Szilárd alapokra helyezte az országot, munkaalapú gazdaságot alkotott meg és egy családalapú társadalmat.
Most pedig nem titkolt reménye, a magyarok jövőjét arra építi, hogy kimaradjunk a háborúból. Ezt már többször megígérte a magyarok számára és ehhez azóta is tartja a szavát.
Mi erre építjük a magyarok jövőjét! Létrehoztuk a munkaalapú gazdaságot és a családalapú társadalmat. Következő feladat: kimaradni a háborúból és itthon tartani a magyarok pénzét. Mi erre vállalkoztunk.
- ígérte közösségi oldalán Orbán Viktor.
