Felfoghatatlan tragédia: meghalt a 10 hónapos kislány, miután édesanyja a forró autóban hagyta

Öt év börtönbüntetésre ítélték azt az anyát, akinek meghalt a babája, miután a forró autóban hagyta. A nő egy gyorsétteremben dolgozott, és a munkaideje alatt az autóba zárta a gyereket.

Meghalt egy 10 hónapos baba, az anya 5 év börtönbüntetést kapott – Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Meghalt a baba, mert forró autóba zárták

Elítéltek egy louisianai anyát, akinek 10 hónapos kislánya életét vesztette, miután egy forró autóban hagyták. A nő egy gyorsétteremben dolgozott, és a parkoló autóban hagyta a gyereket.

A Jefferson Davis megyei kerületi ügyészség január 21-én sajtóközleményben jelentette be, hogy Hannah Faith Cormiert öt év börtönbüntetésre és fizikai munkára ítélték próbaidő, feltételes szabadlábra helyezés vagy felfüggesztett büntetés lehetősége nélkül.

Cormiert 2024 augusztusában tartóztatták le, miután azt állította a hatóságoknak, hogy véletlenül hagyta 10 hónapos kislányát a járműben, miközben dolgozott. A rendőrség szerint a baba körülbelül másfél órát volt egy forró autóban, mielőtt megtalálták és egy helyi kórházba szállították.

A gyermeket kritikus állapotúnak nyilvánították. A kislány később súlyos hőguta következtében életét vesztette. Az American Press akkoriban arról számolt be, hogy a lány testhőmérséklete 42,7 fok volt.

Az anyát 2024. október 2-án gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolták meg. Az ügyvédje elmondása szerint a nő az incidens óta jelentős előrelépést ért el, részt vett szülői és mentálhigiénés tanácsadáson, és felügyelet mellett visszaszerezte másik négy gyermekének gondozási jogát.

Az öt éves börtönbüntetés miatt a nő gyermekeit újra más gondozásába adják – írja a People.