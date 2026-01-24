Megúszta a börtönbüntetést az erőszakos rendőrnő, aki megtámadta volt párját

Nem nagy büntetésre kell számítania annak a fiatal rendőrnőnek, aki kárt tett volt barátja házában, valamint rátámadt a férfira és az új barátnőjére. A rendőrnő erőszakos cselekedetei ellenére megúszta a börtönbüntetést.

Le kellett mondania a munkahelyén, de megúszta a börtönbüntetést a rendőrnő Fotó: pexels/MART PRODUCTION – Képünk illusztráció

Beismerő vallomást tett, megúszta a börtönbüntetést

Rebecca A. Sayegh nevű volt rendőrtiszt beismerte, hogy betört volt barátja otthonába, kárt tett a házban és megtámadta volt partnerét és annak új barátnőjét.

Az amerikai New Jersey államban történtek után a nőnek bíróság elé kellett állnia az egykori szeretője otthonában elkövetett garázdaság miatt. A helyi hírportál szerint a 32 éves Rebeccát Antony Chiarello és Brianna Grochowski, az ügyben megnevezett áldozatok perelték be.

Az ügy során kiderült, hogy Rebecca és Anthony korábban randiztak, és két évvel az incidens előtt szakítottak. Az ügyészek azt állították, hogy Rebecca megtudta, hogy volt partnere új kapcsolatban él, elkezdte zaklatni a férfit, hogy megtudja, ki az új barátnője. A rendőrnő azzal fenyegetőzött, hogy betöri a férfi ablakait, ha nem mondja el az új párja nevét.

Rebecca dühkitörései fokozódtak, a dolgok végül 2025. április 24-én tetőztek, amikor egy szolgálaton kívül betört Anthony otthonába. A konfrontáció során megtámadta Anthony új barátnőjét, és megpróbálta megfojtani Briannát, aki azonban képes volt védekezni, de könnyebb sérüléseket szenvedett.

Az elkövető bíróság elé állt, ahol betörés, testi sértés, rongálás, fenyegetés és a letartóztatásnak való ellenállása miatt emeltek vádat, amelyeket be is ismert. Pénteken, január 16-án három év próbaidőre ítélték, és eltiltották attól, hogy kapcsolatba lépjen a felperesekkel.

Emellett lemondott a rendőrkapitányságon betöltött rendőri állásáról - írja a DailyStar.