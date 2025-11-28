A rendőrnő összejátszott drogdíler barátjával: ami ezután következett, az igazán letaglózó

A fiatal rendőrnő, Maryam Ilyas többször is jogosulatlanul fért hozzá a rendőrségi számítógépes rendszerekhez, és közölte a drogdíler barátjával, hogy egy civil ruhás rendőri művelet célpontjai között szerepel. A West Yorkshire-i Rendőrség közleménye szerint az újonc a kiképzése alatt többször kutatott bizalmas információk után a rendőrségi adatbázisokban a barátjára vonatkozóan. 2025 márciusa és májusa között három alkalommal keresett rá a névtelen férfi adataira.

A rendőrnő hónapokig jogosulatlanul fért hozzá a rendőrségi számítógépes adatbázishoz / Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

A rendőrnő hivatása örökre derékbe tört ezzel a lépésével

A rendőrség hónapokkal később vette észre az újonc és a drogdíler kapcsolatát amikor kiderült, hogy a páros pénzről és drogokról üzengetett egymásnak. A fegyelmi tárgyaláson elhangzott, hogy a bűnöző fényképeket is küldött Ilyasnak egy nagy mennyiségű pénzről. A rendőrnő bizalmas információkat és képeket továbbított barátjának a civil ruhás rendőri akcióról, sőt megmutatta a férfi profilját a rendőrségi rendszerben.

Ilyast 2024-ben vették fel a rendőrségre, amikor nem vallotta be a rendőrségi átvilágítási űrlapon a drogdílerrel való kapcsolatát. West Yorkshire helyettes rendőrfőkapitánya, Catherine Hankinson úgy gondolja, hogy az üzenetváltások alapján a kapcsolat a rendőrségbe való belépés előtt fennállt, ami 2025 júliusáig tartott, és bár Ilyas a fegyelmi eljárás lezárulta előtt lemondott, mindenképpen elküldték volna -írja a The Mirror.

A nyilvánosság joggal várja el, hogy a rendőrök becsülettel és tisztességgel járjanak el. A West Yorkshire-i rendőrök túlnyomó többsége valóban magas erkölcsi normákat képvisel. Az egykori rendőr viselkedése azonban szégyent hozott a közösségre és a kollégáira

- nyilatkozta a rendőrfőkapitány.

Később beismerte a vádakat az egykori rendőrnő, és örökre eltiltották a rendőri szolgálattól.