RETRO RÁDIÓ

A rendőrnő összejátszott drogdíler barátjával: ami ezután következett, az igazán letaglózó

Sok időbe telt, mire kiderült az igazság. Végül az újonc rendőrnőt örökre eltiltották a rendőri szolgálattól.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.28. 13:00
fegyelmi eljárás drogdíler rendőrség

A fiatal rendőrnő, Maryam Ilyas többször is jogosulatlanul fért hozzá a rendőrségi számítógépes rendszerekhez, és közölte a drogdíler barátjával, hogy egy civil ruhás rendőri művelet célpontjai között szerepel. A West Yorkshire-i Rendőrség közleménye szerint az újonc a kiképzése alatt többször kutatott bizalmas információk után a rendőrségi adatbázisokban a barátjára vonatkozóan. 2025 márciusa és májusa között három alkalommal keresett rá a névtelen férfi adataira.

alt=A rendőrnő hónapokig jogosulatlanul fért hozzá a rendőrségi számítógépes adatbázishoz
A rendőrnő hónapokig jogosulatlanul fért hozzá a rendőrségi számítógépes adatbázishoz / Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock

A rendőrnő hivatása örökre derékbe tört ezzel a lépésével

A rendőrség hónapokkal később vette észre az újonc és a drogdíler kapcsolatát amikor kiderült, hogy a páros pénzről és drogokról üzengetett egymásnak. A fegyelmi tárgyaláson elhangzott, hogy a bűnöző fényképeket is küldött Ilyasnak egy nagy mennyiségű pénzről. A rendőrnő bizalmas információkat és képeket továbbított barátjának a civil ruhás rendőri akcióról, sőt megmutatta a férfi profilját a rendőrségi rendszerben. 

Ilyast 2024-ben vették fel a rendőrségre, amikor nem vallotta be a rendőrségi átvilágítási űrlapon a drogdílerrel való kapcsolatát. West Yorkshire helyettes rendőrfőkapitánya, Catherine Hankinson úgy gondolja, hogy az üzenetváltások alapján a kapcsolat a rendőrségbe való belépés előtt fennállt, ami 2025 júliusáig tartott, és bár Ilyas a fegyelmi eljárás lezárulta előtt lemondott, mindenképpen elküldték volna -írja a The Mirror. 

A nyilvánosság joggal várja el, hogy a rendőrök becsülettel és tisztességgel járjanak el. A West Yorkshire-i rendőrök túlnyomó többsége valóban magas erkölcsi normákat képvisel. Az egykori rendőr viselkedése azonban szégyent hozott a közösségre és a kollégáira

- nyilatkozta a rendőrfőkapitány.

Később beismerte a vádakat az egykori rendőrnő, és örökre eltiltották a rendőri szolgálattól.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu