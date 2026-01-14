Shakira az életéért küzd, lebénult és képtelen beszélni, de nem adja fel

Az intenzív osztályra került Shakira, miután hétköznapi tüneteiről kiderült, hogy életveszélyes állapotot takarnak. A betegsége gyorsan súlyosbodott, aminek következtében lebénult, és a beszédképességét is elveszítette.

Lebénult a fiatal, az orvosok sokáig nem tudták, mi lehet a betegsége oka Fotó: pexels.com

Lebénult és az élettérd küzd Shakira

Egy angol 17 éves lány lebénult és képtelenné vált beszélni, miután először menstruációs fájdalomnak vélt tüneteket tapasztalt. Shakira Gorman jelenleg lélegeztetőgépen van az intenzív osztályon, miután egy ritka sztrókot kapott.

Az ápolók még soha nem találkoztak ilyen fiatal beteggel, aki gerincvelői sztrókot kapott. A tanuló karácsony előtt két nappal a barátjánál kezdett erősen vérezni, amit kezdetben a súlyos menstruációjának tulajdonított.

Azonban gyorsan a kórházba szállították, miután légzési nehézségei adódtak, és elvesztette az tapintását a karjaiban és a kezeiben. A lányt lélegeztetőgépre kapcsolták, hogy segítsék a légzését, és több mint két héttel később továbbra is intenzív osztályon van.

Shakira az eset előtt hát- és vállfájdalmakra is panaszkodott. A lány nővére elmondta, hogy több vizsgálat után megállapították a gerincvelői sztrókot, vagyis egy vérrög alakult ki a gerincében.

Ébren van, és tud kommunikálni; még mindig önmaga, de az ujjain kívül nem tudja megmozdítani egyik testrészét sem

A gerincvelői sztrók a gerincvelő vérellátásának megszakadása. A legtöbb gerincvelői sztrókot a vérellátásban lévő vérrögök okozzák. A tünetek rövid időn belül rendkívül súlyossá nőtték ki magukat, ma már Shakira csak írva tud kommunikálni, elvesztette a beszédkészségét és majdnem teljesen lebénult.

Mindez olyan gyorsan történt. Az egyetlen tünete egy kis váll- és hátfájás volt, azt gondolta, hogy a menstruációja lehet

A nővérek értetlenül álltak az eset előtt, először rejtély volt, mi történhetett a fiatal lánnyal, mivel a gerincvelői sztrók szinte ismeretlen az ő korosztályában. Shakira jelenleg a várólistán van, hogy átszállítsák a Stoke Mandeville kórházba, ahol láthat egy gerincspecialistát - írja a DailyExpress.