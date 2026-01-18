Klaudia egyetlen álma, hogy meggyógyulhasson: nem adja fel a rák elleni küzdelmet

A Miskolc melletti Alsózsolcán él a 34 éves Balog Klaudia. Betegségére 2018-ben derült fény, azóta az állapota egyre csak romlik. Miközben arra vágyik, hogy ismét egészséges legyen.

Mindennap az életéért harcol Klaudia – Fotó: olvasói kép

A csecsemőmirigyemnek 13 éves koromig fel kellett volna szívódnia, de nem így lett. Ezért 18 évesen estem át az első orvosi beavatkozáson

– emlékszik vissza Klaudia, aki addig a gondtalan fiatalok életét élte. Egészségesen. Ekkor azonban minden megváltozott. Néhány évre rá a tüdőszűrő tárta fel az igazi problémát. A nő felső tüdőlebenyében apró gócokat mutattak a felvételek.

A vizsgálatok megállapították időközben, hogy ezek a daganatok rosszindulatúak, ezért összesen 25 sugárkezelésen kellett részt vennem

– folytatja a fiatal nő, aki ezt követően háromhavonta járt kontrollra Miskolcra, a kórházba, ahol 2022-ben egy nagyobb műtéten is átesett.

Az egész mellkasomat fel kellett vágniuk az orvosoknak a műtét során. Amit ekkor láttak, azt senkinek sem kívánom. Nem csak a tüdőmben találtak daganatot, hanem a szervezetem több pontján is, így sajnos áttét alakult ki

– sóhajt fel Klaudia, akit addigra már annyira megviselt a sok fájdalom és megpróbáltatás, hogy úgy döntött, nem vállalja a kemoterápiát.

A rákos sejtek időközben a tüdőmre, a májamra és a vesémre is átterjedtek. A helyzetemet egy autoimmun betegség is tovább nehezíti. A vesém teljesen tönkrement, azóta művesével élek, és minden második nap kezelésre kell járnom. Az állapotom egyre rosszabb, már felállni és járni is csak nehezen tudok, mert a testemben feltornyosult víztől meg vannak keményedve az izmaim

– mondja elkeseredetten Klaudia, akinek egyetlen vágya, hogy ismét egészséges legyen.

Az emberek segítségét kéri Klaudia

A fiatal nő helyzetét tovább nehezíti, hogy beteges szüleivel és a testvéreivel nagyon rossz anyagi körülmények között élnek. Öten laknak egy szobában. A családfenntartó az édesapja volt, de két hónapja agyhártyagyulladás következtében lebénult.

A betegségem miatt sajnos én sem tudok munkát vállalni, így csak az ápolási segély az összes jövedelmünk. Ebből a pénzből nem tudunk kijönni, ezért kénytelenek vagyunk az emberek segítségét kérni

– folytatja a mélyszegénységben élő fiatal nő, aki hozzáteszi, hogy még a két szobájukat elválasztó falra sem tudnak ajtót vásárolni. Klaudia abban bízik, hogy a sorsuk jobbra fordul, viszont addig az emberek segítségét kéri.

Ha segíteni szeretnél, ITT tudod felvenni a kapcsolatot Klaudiával.