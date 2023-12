Ezekre a szűrővizsgálatokra minden nyugdíjasnak el kell mennie, életet menthet

A rendszeres kivizsgálások az életünket menthetik meg. Ha esetleg fogalmunk sincs, hogy egy bizonyos kor felett hova és miért érdemes tényleg elmennünk, akkor segítünk!

Már egészen fiatal kortól nagy hangsúlyt kell fektetni a betegségek megelőzésére, az egészséges életmód kialakítására és arra, hogy időben kiderüljön, ha valami baj van, hiszen minél előbb elkezdődik a kezelés, annál gyorsabb és biztosabb a gyógyulás. Azonban 50 felett különösen fontos, hogy tegyük meg a szükséges lépéseket.

Mielőtt elindulnánk! Az első lépés, hogy keressük fel a háziorvosunkat, és egyeztessük vele, hogy milyen szűrővizsgálatokra lehet szükségünk. Ehhez figyelembe kell venni a korunkat, a jelenlegi fizikai és egészségügyi állapotunkat, a kortörténetünket, tehát a korábbi panaszainkat, betegségeinket, mint ahogy a családban korábban előforduló esetleges betegségeket is. Azért is érdemes az orvosunkhoz menni elsőként, mielőtt időpontokat foglalnánk a különböző szakvizsgálatokra, mert a legtöbb helyre beutaló szükséges.

Amire 50 felett mindenkinek szüksége van

Ebben az életszakaszban ugrásszerűen megnő a különböző betegségek kialakulásának esélye, ezért, ha eddig félvállról vettük a szokásos éves szűrővizsgálatokat, akkor mostantól ezt semmiképp se tegyük!

Nőgyógyászati szűrés Sokan úgy hiszik, hogy egy bizonyos kor felett – főleg, ha valaki már nem él rendszeresen szexuális életet – már nincs szükség nőgyógyászati kivizsgálásra. Ez tévedés! Amíg fogamzóképesek vagyunk, addig az évenkénti rákszűrés továbbra is javasolt, mint ahogy a mellek önvizsgálata is, hiszen a mellrák bármely korosztályt érintheti.

Vastagbélrák szűrés

Ha semmiféle tünetünk nincs, akkor is évente menjünk el végbélrák szűrésre. Sajnos az esetek többségében véletlen vagy már későn derül csak ki, hogy baj van. A vastagbél betegségek szűrővizsgálata lehet az endoszkópos vizsgálat, vagy a CT-kolonoszkópia. Ezek eredményesen kiszűrik a polipok jelenlétét, de nemcsak belülről látható a bél, hanem környezete, a bélfalon kívüli elváltozások, és a has egyéb szerveinek állapota is megítélhető.

Prosztataszűrés

Bár már 40 éves kor felett rendkívül fontos kétévente az urológiai szűrés férfiak részére, 50 felett már évente javasolt a prosztata ellenőrzése, mivel ebben a korban nagyobb az esély a rosszindulatú daganat kialakulására.

Szív,- és érrendszeri szűrés

A kor előrehaladtával emelkedik a vérnyomás, a koleszterinszint, és ezek jelentősen növelik a szívbetegségek kialakulásának esélyét. Évente ellenőriztessük a szívünk állapotát, ha szükséges, akkor végeztessünk terheléses EKG-t, szívultrahangot, és a nyaki verőerek vizsgálatát.

Csontsűrűség-szűrés

50 éves kor felett kétévente vegyünk részt csontsűrűség vizsgálaton, de akkor mindenképpen kezdjük el, amikor a változókor tünetei jelentkeznek.

Tüdőszűrés

Ne csak akkor vegyünk részt az évenkénti tüdőszűrésen, ha dohányzunk! Ezen a vizsgálaton nem csak az esetleges daganatos betegségre derülhet fény, hanem a TBC-re vagy tüdőgyulladásra is, amelyek azonnali kezelést igényelnek.

Szemészeti szűrés

Ezek többféle ellenőrzést takarnak, például látóélesség és látótér vizsgálatokat, réslámpás – a szemorvosok által használt speciális mikroszkóp – vizsgálatot, szemfenék- és szemnyomás-vizsgálatot. Évente egyszer érdemes rászánni az időt, hacsak tüneteink nem indokolják az ennél gyakoribb ellenőrzést. Minderre egyrészt az életkorral járó látásromlás megfelelő korrigálása, másrészt az olyan betegségek kiszűrése miatt van szükség, amelyek akár látásvesztéssel is járhatnak. Az időben felfedezett glaukóma, azaz zöld hályog például megfelelő terápiával karbantartható, míg a szürke hályog egy gyors és egyszerű beavatkozással orvosolható. Jó, ha tudjuk, hogy a szemészeti kivizsgálás során akár komolyabb betegségeket is kiszűrhetnek, mint például a cukorbetegség vagy a magas vérnyomás.

Vérkép- és vizeletvizsgálat

Ha semmilyen panaszunk sincs, akkor is érdemes évente egyszer teljes laborvizsgálatot kérni, melynek eredményeit áttekintve a háziorvos olyan figyelmeztető jeleket is felfedezhet, amelyek kezdődő cukorbetegségre, szervezeten belüli rejtett gyulladásra, megnövekedett koleszterinszintre, vagy épp csökkent vese- vagy májfunkcióra utalnak.

Fogászati és szájüregi szűrések

Bizony a szájüregben is kialakulhatnak ciszták vagy rosszindulatú daganatok, ezért panaszmentesség esetén is ajánlott évente ellátogatnunk a fogorvoshoz. Ilyenkor fontos szerepe van a fogak állapotának ellenőrzésének, a fogkő eltávolításának, az esetleges ínyproblémák – például ínysorvadás – felfedezésének, vagy bármilyen nyálkahártyát érintő megbetegedésnek. Jó ha tudjuk, hogy még egy egyszerű afta vagy hólyag visszatérő megjelenése is akár komolyabb betegségre is utalhat.

Melanomaszűrés

Ha az 50 év feletti korosztályt képviseljük, akkor különösen fontos, hogy évente legalább egyszer felkeressünk egy bőrgyógyászt, és ellenőriztessük az anyajegyeinket. Ennek oka, hogy a napvédelem csak az elmúlt években vált hangsúlyossá, korábban nem volt divat a UV-védelem, és bizony a melanóma tünetei akár 15-20 évvel a gyakori napozás után is jelentkezhetnek. Ajánlott mindig ugyanahhoz a szakemberhez fordulni, aki ha a gyanúsabb anyajegyekről, foltokról felvételeket készít, könnyebben figyelemmel tudjuk kísérni a változásokat.

Ami 60 felett már kihagyhatatlan

Hallásvizsgálat

Leggyakrabban csak akkor fordulunk orvoshoz hallásproblémákkal, ha már a családtagjaink könyörögnek, mert rettenetes unják, hogy mindent legalább kétszer el kell ismételniük, mivel nem halljuk rendesen, amit mondanak. Évente egyszer menjünk el hallásvizsgálatra, ugyanis idősebb korban a halláscsökkenés vagy hallásvesztés miatti elszigetelődés depresszióhoz és a szellemi leépüléshez vezethet.

Csontsűrűség szűrés

A csontritkulás kialakulásának az esélye a kor előrehaladtával egyre nagyobb, főleg, ha nem kezdtük meg időben a kezelést. 60 éves korunk felett évente érdemes csontsűrűség vizsgálatot kérni a reumatológusunktól, főleg genetikai hajlam esetén, vagy akkor, ha csontritkulást okozó gyógyszerek szedünk, 1. típusú cukorbetegségben, máj- vagy vesebetegségben szenvedünk, pajzsmirigy-túlműködésünk van.

Idegrendszeri vizsgálat

A neuropátiának, vagyis idegkárosodásnak több típusa is létezik. Van, amelyik a tapintást, ízérzékelést, szaglást, látást vagy hallást érinti, van, amikor a végtagok, főleg a kezek, lábfejek, karok és lábak érintettek – ilyenkor fájdalmat, zsibbadást tapasztalhatunk –, vegetatív idegi érintettség esetén pedig károsodhat a hőszabályozás, a vizeletürítés, a vérnyomás-szabályozás, az emésztés. Ezért fontos, hogy 60 éves kor felett részt vegyünk egy alapos neurológiai kivizsgáláson, és ha a szakorvos indokoltnak látja, akkor évente ismételjük meg.