„A Bors cikkét olvasva segítenék a családnak” – óriás hóembert épített Tamás

Hóember segít a beteg gyerekeken. Nógrád megyében most tényleg befagyott a csoda! Olaf nőtt ki a hóból Magyarnándorban. A hócsodát Galbács Tamás álmodta meg, aki immár ötödik alkalommal épít hószobrot a településen, de a mostani „télóriás” igazán különleges célt szolgál, beteg gyerekek fejlesztésére gyűjt alkotója a segítségével.

Olaf, a hóember vigyáz a nógrádiakra (Fotó: Galbács Tamás)

Négy és fél méter magas hóember

4,5 méter magas, így mellé állni igen különös. Építeni viszont nagy vállalkozás lehetett. Galbács Tamás műve nem csak látványosság, hanem egy beteg gyerekeket nevelő családnak is segít, akik évről évre reménykedve kérik jószívű emberek segítségét. Tamás fotós, és formatervező, aki pontosan tudta, mit alkot, és azt is, hogy milyen hatással lesz a műve azokra, akik meglátják.

Több tonna hó van beletömörítve gépekkel, majd amikor megfagyott, kezdődhetett a faragás, az orra a karácsonyfánk törzse, amit beletettünk nejlonba, a gombjai, szemei, szemöldöke rétegelt lemezből, szivacsból és textilből készültek. 5 évvel ezelőtt jött a gondolat, 2021-ben, amikor a 3 méteres hóemberem megépítettem, hogy jó lenne ezzel jótékonykodni is, de akkor nem volt elég idő hozzá, aztán meg hó nem nagyon volt. Idén minden adott volt egy hatalmas hóember megépítéséhez. A Bors cikkét olvastam, aztán az interneten böngészve megtaláltam egy számomra kedves, szimpatikus családot, akinek, úgy gondoltam, szívesen besegítenék a gyűjtésbe

– mondta Galbács Tamás.

Olaf orra, egy fenyőfa becsomagolva (Fotó: Galbács Tamás)

Olaf orra 180 centis. Grandiózus méretei vannak, és a csodájára jár a környék. A figyelem középpontjában a hóember mellett a budapesti Pihokker család áll, akik két beteg kisgyermeket nevelnek. A hároméves Tamás mozgássérült, ötéves testvére, Petra pedig autizmus spektrumzavarral él. A családnak több millió forintnyi speciális fejlesztésre és terápiára van szüksége, amit most a hóemberhez kapcsolódó jótékonysági akcióval szeretnének támogatni. Magyarnándorra bárki ellátogathat és segíthet anyagi támogatással a családnak akár ott a helyszínen is, de itt megtalálja a család Facebook oldalát, ahol minden információt megtalál minden jószívű támogató.