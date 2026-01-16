RETRO RÁDIÓ

Rejtélyes művész Pécsen: hóember birodalom épült a városban

Napok óta csodájára járnak Pécsen, hogy milyen gyönyörű hóalkotások születtek a kertvárosban. Egy titokzatos művészt megihletett a havazás és valami egészen hihetetlent alkotott a hótömegből. Pécsen hóember birodalom épült, nem is akármilyen. Ezt látnod kell!

Szerző: Erdei Róbert Arnold
Létrehozva: 2026.01.16. 07:30
A leghíresebb hó- és jégszobrászok is elismerően beszélnének róla, ha meglátnák, milyen remekműveket alkotott az országos havazáskor egy titokzatos személy Pécs kertvárosában. Aki most arra felé jár-kel, az álla is leesik – van is miért. Pécsen hóember birodalom épült! Mutatjuk!

havazás
Bámulatos, amit egy titokzatos művész alkotott a havazás idején / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Ihletet hozott a havazás

Vannak akik otthon, bekuckózva és egy jó filmet nézve próbálták átvészelni a múlt heti havazást, ám egy pécsi lakos nem bírt a művészösztöneivel. Olyan rég takarta be Pécset is a több, mint 20 centiméteres hó, hogy nekiesett – és valami egészen hihetetlen alkotások emelkedtek ki a kezei között a hókáoszból

Aki a Pécs-kertvárosi Littke József utcánál szál le a troliról, egy pillanatra megtorpan és ámuldozik, mi várja 300 méterre a megállótól: a pécsi hóember birodalom! Igen… A titokzatos hószobrász többféle figurával hagyta ott tehetsége névjegyét.

A hóemberek között:

  • angyal, 
  • kutya, 
  • hableány, 
  • és szárnyas szörny

is helyet kapott.

„Rögtön kaptam a telefonomhoz”

A hóember családért odavannak az emberek, köztük Györkő Zsombor is, aki a szeretteitől tudta meg, hogy a hóember birodalom egy ideje már elkápráztatja a környékbelieket. Arra felé szokott hazamenni munkából, ezért január 11-én este ő is megleste az alkotásokat. Alig jutott szóhoz!

„Engem nagyon meglepett mikor értesültem róla az egyik családtagomtól. Mondta nekem, hogy ha jövök haza munkából, akkor szálljak le a buszról és keressem fel a gyönyörű hószobrokat” – kezdte el mesélni a fiatal férfi.

Hallgatott a rokonára, amikor pedig meglátta a hóember birodalmat, azonnal fotózni kezdte az alkotásokat. „Amint megláttam őket, rögtön mosolyt csaltak az arcomra, főleg amikor jobban, részletesebben is szemügyre vettem a hószobrokat. Láttam, hogy milyen élethűek, részletgazdagok. Nagyon jó és kellemes érzés fogott el, rögtön kaptam is a telefonomhoz, hogy megörökítsem a szobrokat.

– mesélte lelkesen a pécsi férfi.

A rejtélyes művész, vagy művészek kiléte talán örökre rejtély marad, viszont a birodalmát nagyon sokan szeretik és csodájára járnak egészen addig, míg örökre elolvadnak. Nemcsak Pécsen, hanem a budapesti Wekerle-telepen is titokzatos művész ihletett meg a havazás, és egy gyönyörű oroszlánt alkotott a hóból, amit viszont vandálok nemsokkal később megrongáltak. Hóember birodalom Pócsmegyeren is született, ott az alkotók kiléte nem volt titok: a falu kacagó fiataljai építették. 

