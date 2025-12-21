Kozma Imre atya (†): Egymásnak legyünk karácsonyi ajándék!
„Van mit tanulni Istentől, aki önmagát ajándékozza nekünk.” Ezt mondta karácsonyra készülve egy korábbi interjúban Kozma Imre atya, aki 2024 októberében megpihent, de örökérvényű gondolatait ránk hagyta.
Karácsonyra készülődve érdemes korábbi karácsonyi interjúinkból felidézni a tavaly elhunyt Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke, irgalmas rendi szerzetes gondolatait, aki úgy tartotta: a karácsonyi ajándékok életünk értelmére mutatnak.
Ajándék legyünk egymásnak! A karácsony üzenete, hogy Isten értünk emberré lett. Ő a karácsonyi ajándék. Az ember rácsodálkozik erre az isteni ajándékra. Ennyire fontosak vagyunk mi Istennek, hogy értünk emberré lesz? Igen, ennyire szeret minket! És az ember ilyenkor azt is megérzi, hogy többre képes. Mintha lábujjhegyre állnánk, hogy növekedjünk Isten titkának vonzásában
– mondta Kozma atya. Ő, akit úgy ismerünk, mint a szegények és betegek gyámolítóját, 24 esztendős korában tett szegénységi fogadalmat Dorogbányán, ott határozta el, hogy életét azoknak ajándékozza, akik rászorulnak az együttérzésre. Első papi állomáshelyén ugyanis a szegénységnek olyan arculatával találkozott, amit addig nem ismert.
„Dorogbányán csodálatos két évet töltöttem egy szent életű plébános, Mayer Miklós mellett. Éheztünk a szó szoros értelmében, de boldogságban éltünk. Megszerettem azokat a szegény embereket. Rájöttem, hogy képviseletre van szükségük. A szegénység legtragikusabb oldala az, hogy nem tudják a jogaikat, az érdekeiket érvényesíteni. A legnagyobb ajándék számukra az, ha valaki azonosul velük és képviseli őket” – mondta és egész életében nem feledkezett meg erről.
„Az összetartozás, a közösség fenntarthatóságát a megbocsátás biztosítja. Beszélni mindenről lehet, kell is, de az emberi kapcsolatok legnagyobb buktatói csak a nagylelkű megbocsátással hidalhatók át, mert a rosszat csak jóval lehet orvosolni. Boldogságra vágyakozó szívünk pedig csak akkor lel békét, nyugalmat, ha a jót nemcsak tudjuk, hanem meg is tesszük, és mi magunk pedig jobbá leszünk” - mondta. Úgy gondolta: az önzés a halál, amikor csak magunknak élünk, amikor csak elvárásaink vannak.
Karácsony a szeretet ünnepe. Ezt úgy kell érteni, hogy minden karácsonyi ajándékunk odaajándékozott életünk szeretetcsomagja… Isten a szeretet és minden ember arra vágyakozik, hogy szeretettel közelítsenek hozzánk, kifejeződjön az, hogy fontosak vagyunk Istennek, egymásnak és ezt a szeretet tudja kifejezni, semmi más. Mindenki erre vágyik, de ugyanakkor olyan önző életet élünk, hogy még a szeretet se tud megérkezni hozzánk
– állapította meg. Mégis, hitt a szeretet erejében és a közösség iránti felelősségvállalásban.
A keresztény örökség valójában a közösség. Jézus egyházat alapított, az egyház azoknak a közössége, akik alkalmasak egymással közösségben, szeretetben élni… A Máltai Szeretetszolgálat is egy ilyen közösség…Nagyon fontos, hogy nem érdemekhez köti a szeretetet. Amit feltételhez kötnek, az már nem szeretet. Az ember önmagának tartozik azzal, hogy a másik embert szeresse, nem valamiért. Isten nem azért szeret bennünket, mert olyan méltók vagyunk rá, Isten önmagának tartozik azzal, hogy minket szeressen. Ezért ő a szeretet istene.
- fejtette ki karácsonyi interjúnkban.
Kozma Imre atya karácsonya
Kozma Imre atya mindig hajléktalanokkal töltötte a karácsonyt. Egyszer elmesélte nekem: édesanyja, aki özvegyen nevelte fel őt, minden karácsonykor vendégül látott hajléktalanokat és mindig nekik merített először az ételből. Az önzetlen szeretetre is csodálatos példát szolgáltatott.
„Amikor én pap lettem, anyám azt mondta: édes fiam, egy papnak nincs karácsonya, mert akkor az emberekért kell mindent megtenni. Anyámnak akkor van a születésnapja. Azt mondta: én nem zavarlak az emberek szolgálatában, tedd azt, ami a dolgod, ne velem foglalkozz. De aztán ragyogóan oldotta meg: egész évben nem jött el hozzám, csak karácsonykor, hogy meg tudjam köszönteni.”
