Baj van a Milka csokival, azonnali termékvisszahívást rendeltek el

Kiadták a figyelmeztetést. Műanyag lehet a Milka csokiban.
A Kereskedelem és Fogyasztóvédelem hivatalos Facebook-oldalán jelentették be, hogy a 100 grammos, karamellás táblás Milka csokit visszahívják, lehetséges idegen anyag előfordulása miatt.
A Mondelez Hungária Kft. az általuk forgalmazott Milka Caramel 100g táblás csokoládé termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termékben előforduló idegen anyag (műanyag darabok) lehetséges előfordulása miatt
– írták a közleményben.
A Mondelez Hungária Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) hatóságunk nyomon követi.
A termékvisszahívásban érintett termék adatai az alábbiak:
Termék megnevezése: Milka Caramel
Kiszerelés: 100g
Minőségmegőrzési idő: 2026.02.20.
Tétel azonosító: OSV1252133
Minőségmegőrzési idő: 2026.02.20.
Tétel azonosító: OSV1252141
Forgalmazó: Mondelez Hungária Kft.
A termékvisszahívás CSAK a jelzett azonosítójú termékekre vonatkozik! A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!
Hozzátették, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt valaki és még birtokában van, ne fogyassza el!
