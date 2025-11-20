RETRO RÁDIÓ

Baj van a Milka csokival, azonnali termékvisszahívást rendeltek el

Kiadták a figyelmeztetést. Műanyag lehet a Milka csokiban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.20.
Módosítva: 2025.11.20.
Milka csokoládé

A Kereskedelem és Fogyasztóvédelem hivatalos Facebook-oldalán jelentették be, hogy a 100 grammos, karamellás táblás Milka csokit visszahívják, lehetséges idegen anyag előfordulása miatt.

Baj van a Milka csokival
Baj van a Milka csokival Fotó: Unsplash/Képünk illusztráció

A Mondelez Hungária Kft. az általuk forgalmazott Milka Caramel 100g táblás csokoládé termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termékben előforduló idegen anyag (műanyag darabok) lehetséges előfordulása miatt

– írták a közleményben.

Baj van a Milka csokival

A Mondelez Hungária Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) hatóságunk nyomon követi.

A termékvisszahívásban érintett termék adatai az alábbiak:
Termék megnevezése: Milka Caramel
Kiszerelés: 100g
Minőségmegőrzési idő: 2026.02.20.
Tétel azonosító: OSV1252133
Minőségmegőrzési idő: 2026.02.20.
Tétel azonosító: OSV1252141
Forgalmazó: Mondelez Hungária Kft.

A termékvisszahívás CSAK a jelzett azonosítójú termékekre vonatkozik! A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!

Hozzátették, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt valaki és még birtokában van, ne fogyassza el!

 

