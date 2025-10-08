RETRO RÁDIÓ

Sürgős termékvisszahívást jelentettek be: nagy a baj ezzel a közkedvelt fűszerrel

Ne fogyaszd el, ha már vettél belőle!

Megosztás
Szerző: KL
Létrehozva: 2025.10.08. 11:50
veszély fokhagyma termékvisszahívás figyelmeztetés

Nem engedélyezett növényvédőszer tartalom miatt a forgalmazó fermentált fekete fokhagymát hívott vissza a forgalomból - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szerdán az MTI-vel.

Figyelmeztetés felhívás termékvisszahívás
Sürgős termékvisszahívást jelentettek be Fotó: Pixabay

A tájékoztatás szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során nem engedélyezett növényvédőszer tartalmat mutattak ki kínai eredetű fokhagyma termékben. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.

A közleményben hangsúlyozták, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, a Thaiturizmus Kft.-vel. A vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát a hatóság nyomon követi - írták a közleményben.

A közleményben részletezték, hogy a visszahívásban érintett termék, a Fekete Fermentált Egész Fokhagyma 100 grammos, Golden Lion márkájú, minőségmegőrzési ideje 2027. március 31. A termék Kínából származik, és holland forgalmazója az Asian Food Group B.V.

A hatóság azt kéri, ha valaki vásárolt a visszahívott termékből, és még a birtokában van, ne fogyassza el azt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu