Azonnali termékvisszahívást jelentettek be: nagy a baj ezzel a különleges étellel

Fémdarabokkal szennyezett folyami rákfarkat hívtak vissza a forgalomból - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az MTI-vel szerdán.

Fémdarabokkal szennyezett folyami rákfarkat hívtak vissza a forgalomból Fotó: Pixabay

Az EU élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján a Kínában előállított rákfarokban idegen anyagot, fémdarabokat azonosítottak. A termékből egy német forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett - közölték.

Az érintett termék megnevezése Louisiana folyami rákfarok, 1 kilogrammos kiszerelésű, TZO 24061 tételszámú, és Blue márkájú.

Azt kérik, hogy aki ezekkel az azonosítókkal megegyező termékből vásárolt, azt ne fogyassza el.

Az NKFH késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, a Fishmarket Kereskedőház Kft.-vel. A cég az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát, megsemmisítését vagy elszállítását a hatóság nyomon követi.