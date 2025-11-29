- Giró-Szász András: Minél később zárják le a háborút, annál több vérbe és áldozatba kerül
Itt vannak az első képek a második Háborúellenes gyűlésről
Nyíregyházán tartják a második Háborúellenes gyűlést.
Győr után Nyíregyházára érkezett a Háborúellenes gyűlés. Az eseményen felszólal Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Orbán Viktor miniszterelnök is.
Már most hatalmas a tömeg, a beléptetés folyamatosan zajlik.
Háborúellenes gyűlés
