Itt vannak az első képek a második Háborúellenes gyűlésről

Nyíregyházán tartják a második Háborúellenes gyűlést.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.29. 10:02
Módosítva: 2025.11.29. 10:17
Háborúellenes gyűlés Nyíregyházára Orbán Viktor

Győr után Nyíregyházára érkezett a Háborúellenes gyűlés. Az eseményen felszólal Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Orbán Viktor miniszterelnök is. 

Háború ellenes gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11.29
Fotó: MW

Már most hatalmas a tömeg, a beléptetés folyamatosan zajlik.

Háború ellenes gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29.
Fotó: MW

 

 

