„Na jó én ezt nem hiszem el” - ByeAlex drogbotránya mellett az influenszer sem ment el szó nélkül

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, ByeAlex lakásában szerdán házkutatást tartottak a rendőrök. Az egyenruhások drogot találtak az ingatlanban, ezt pedig később az énekes is elismerte.

ByeAlex Fotó: Instagram/ ByeAlex / Instagram/ ByeAlex

A történek óriási felháborodást váltottak ki, nem csak a rajongók körében, RTL-es kollégája is elítélte ByeAlexet. Pápai Joci után most egy influenszer, Tóth Roland sem tudott elmenni szó nélkül. A Narancskommandó néven ismert tartalomgyártó egy videót tett közzé a Facebook-oldalán, amelyben ByeAlex régi nyilatkozatát idézte fel, ahol az énekes arról beszél, hogy régebben még mindkét orrcimpáját be tudta szívni, de most már nem megy neki. Meg egyébként is orrsövényferdülése is van...

Na jó én ezt nem hiszem el gyerekek hogy ilyen van!

- olvasható az influenszer bejegyzésében.