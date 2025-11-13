Dübörög a drogbotrány, de ByeAlex párját ez nem zavarja - szexi fotót tett közzé Benjamina
Eszméletlen képet tett ki közösségi oldalán a fiatal modell. ByeAlex barátnője merész szettben feszít.
Drogbotrány ide vagy oda, Rákóczi Benjamina nem zavartatja magát ilyen piti dolgokkal. ByeAlex barátnője a razzia ellenére is zavartalanul posztolja ki gyönyörű fotóit. Mindeközben párja körül nem csitul a felháborodás. A rajongók szerint valaki „feladhatta” ByeAlex-et és a találgatások között már Manuel neve is felbukkant.
ByeAlexnél házkutatást tartottak
A Rendészeti Államtitkárság közlése szerint ByeAlexnél és zenekaránál házkutatást tartottak, miután a rendőrök kábítószer birtoklásának gyanújával indítottak eljárást. Az énekesnél kis mennyiségű droggyanús anyagot találtak. Hogy a házkutatás vagy a botrány bármilyen formában zavarnák-e Benjaminát, nem tudni. Mindenesetre a lenti, szexi fotóval a rajongók nagyon elégedettek.
