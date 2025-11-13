RETRO RÁDIÓ

Dübörög a drogbotrány, de ByeAlex párját ez nem zavarja - szexi fotót tett közzé Benjamina

Eszméletlen képet tett ki közösségi oldalán a fiatal modell. ByeAlex barátnője merész szettben feszít.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.13. 21:30
ByeAlex házkutatás drog modell

Drogbotrány ide vagy oda, Rákóczi Benjamina nem zavartatja magát ilyen piti dolgokkal. ByeAlex barátnője a razzia ellenére is zavartalanul posztolja ki gyönyörű fotóit. Mindeközben párja körül nem csitul a felháborodás. A rajongók szerint valaki „feladhatta” ByeAlex-et és a találgatások között már Manuel neve is felbukkant.

ByeAlex
ByeAlex Fotó: Karnok Csaba / Karnok Csaba

ByeAlexnél házkutatást tartottak

A Rendészeti Államtitkárság közlése szerint ByeAlexnél és zenekaránál házkutatást tartottak, miután a rendőrök kábítószer birtoklásának gyanújával indítottak eljárást. Az énekesnél kis mennyiségű droggyanús anyagot találtak. Hogy a házkutatás vagy a botrány bármilyen formában zavarnák-e Benjaminát, nem tudni. Mindenesetre a lenti, szexi fotóval a rajongók nagyon elégedettek.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
