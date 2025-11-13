Nem is olyan meglepő, hogy kábítószergyanús anyagot találtak ByeAlex-nél

Nem sokkal azután, hogy kiderült, T. Danny ellen kábítószer-birtoklás miatt indult eljárás, váratlanul ByeAlex is drogbotrányba keveredett. A két eset közti kapcsolat jelenleg csak feltételezés, de a lehetőséget érdemes nyitva hagyni. Az sem váratlan, hogy T-Danny után most ByeAlex szerepel drogtémában, mert mindketten rendszeresen építik be ezt a motívumot az alkotásaikba - írja a Bors.

ByeAlex nem ritkán a drogokhoz, vagy a piához nyúl, ha daltémát keres (Fotó: Karnok Csaba)

ByeAlex bejegyzése pedig egyértelművé tette, hogy a rajongói pontosan tudják, milyen közegből merít, így meglepetésre nincs ok: „És még valami… a dalaimban elmesélem, milyen ember vagyok. sokan szerettek, mert tudtok velem azonosulni, tudtok együtt érezni és gondolkodni velem” – olvasható a drograzzia hírének kikerülése után ByeAlex közösségi oldalára írt vallomásban.

ByeAlex dalaiban gyakran kap helyet a drog

De mire is gondolhatott itt a költő? Nos, nem túl nehéz megtalálni a ByeAlex dalok soraiban megjelenő konkrét és kevésbé konkrét utalásokat a tudatmódosításra.

A Lidokain című BSW vel közösen kiadott dalban például így:

„Élnie kell, еz a dolga

Két shot vodka, táncol a Bobba

Lidokaintól túl száraz a torka

Hajnalig nyomja, míg vérzik az orra”

De ahhoz, hogy szó essen némi tudatmódosítóról, elég belehallgatnunk a csokko címet kapó ByeAlex slágerbe, ott egy újabb szer a téma:

„Olyat mondok megint

Van ez a lány, én is ismerem (ja)

Szeretik a rossz emberek (ja-ja-ja)

Mert a vére az az amfetamin (azaz)

A csókjától bepörög a szívem (be)”

Említhetjük még a Hiroval közösen jegyzett Így hagysz el... című nótát is, ahol a nyugtató és alkohol "áldásos közös" hatásait feszegeti a szerző:

Xanax be, Martini rá, azt kéne

„Oh My God, nem vagyok gyenge

Mondja, hogy menjek

Küld el a lelke, de izgat a teste”

Mivel pedig a baj nem jár egyedül, a baj című nótában is felbukkannak a színes, bóditó gyógyszrek:

„Színes gyógyszerek

Beveszem a felét baby, jól leszek

Szorongok, ha figyelnek az emberek

Amikor ők alszanak, én ébredek

Színes gyógyszеrek

Beveszеk belőlük, boldogabb leszek”

Pápai Joci már öt éve jelezte ByeAlex-nek, hogy nem lesz jó vége

Az új fejlemények ismeretében pedig álljon itt egy nagyon tanulságos, 2020-as eset, melynek főszereplői a droggal elcsípett ByeAlex és Pápai Joci. Utóbbi ugyanis öt évvel ezelőtt felhívta a figyelmet a ByeAlex és Manuel közös dalában elhangzó drogéltetésre:

Be vagyok tépve!

- hangzik el többször a dalban. Joci akkor felháborodásának adott hangot: „Az ártatlanokat ne húzzuk már le a mélybe, csak, hogy divatosak legyünk. Ne tegyük trendivé, hogy menő betépni! Én nem vagyok egy szentember, pontosan tudom, hogy a drog micsoda pusztításokat okoz. Fellépek olyan helyeken, ahol mély szegénységben élnek a fiatalok, találkozom olyanokkal, akik életellenes dolgokat csinálnak, konkrétan vagdossák magukat, felvágják az ereiket és én a heges kezüket írom alá. Alex egy példakép a tiniknek, ezért hatalmas felelőssége van. Mindezt úgy mondom, hogy kedvelem őt, de ebben a témában engem senki nem tud meggyőzni” - fogalmazot Sebestyén Balázsék reggeli rádióműsorában akkoriban Pápai Joci.