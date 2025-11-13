Megszólalt ByeAlex ügyéről a drogügyi kormánybiztos: „A drogbűnözőknek tesz szívességet”

Házkutatást tartott szerda reggel a Nemzeti Nyomozó Iroda több ismert zenész otthonában, köztük ByeAlexnél is. Az énekes nem is tagadta a vádakat: „A mai hírek velem kapcsolatosan igazak, valóban találtak nálam egy nagyon kis cuccot”- írja közösségi oldalán. A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos, Horváth László a Igazság órája élő műsorában nyilatkozott a ByeAlexként ismert énekessel szemben alkalmazott rendőrségi intézkedésről.

Horváth László hangsúlyozta, hogy ByeAlex a több ezer büntetőeljárásban csak az egyik celeb. Fotó: Instagram/ ByeAlex / Instagram/ ByeAlex

Horváth László kiemelte, hogy ByeAlex közönsége több százezer fiatalból áll, és a drogok népszerűsítése „a drogbűnözőknek tesz szívességet”. A kormánybiztos azt is hozzátette, hogy a több ezer büntetőeljárásban celebek is érintettek, és a törvény mindenkire egyformán vonatkozik.

Nem igaz, hogy ByeAlexre a kormányellenes megnyilvánulásai miatt küldték rá a rendőrséget

- felelte Horváth László arra a felvetésre, hogy az intézkedések esetleg politikai indíttatásúak lehettek.

Az Igazság órája teljes adása itt nézhető vissza:



