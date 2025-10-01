A magyarok elutasítják Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselését

Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter pártjának szakértője több nyilvános politikai rendezvényen is lőfegyverrel lépett színpadra, amely a hatályos magyar jogszabályok által tiltott cselekmény. Az esetek széles körű felháborodást váltottak ki, a volt vezérkari főnök beismerését követően pedig a hatóságok visszavonták fegyverviselési engedélyét. A Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásában arra volt kíváncsi, hogy miként vélekednek a magyarok ezekről az eseményekről.

A kutatás eredményei szerint a felnőtt népesség 65 százaléka, azaz közel kétharmada szerint elfogadhatatlan, hogy egy politikus fegyvert viseljen egy közéleti rendezvényen, és mindössze a választókorúak 29 százaléka hunyna szemet ilyen esetben.

Ezen adat ismeretében nem tűnik meglepőnek, hogy a magyarok abszolút többsége (51 százalék) helyesli a hatóságok intézkedését, amellyel visszavonták a Tisza Párt politikusának fegyverviselési engedélyét, miközben 42 százaléknyian helytelenítik a döntést.

A Ruszin-Szendi Romuluszhoz köthető legutóbbi, ezúttal fegyverviselési ügy láthatóan a legtöbb magyar választóhoz eljutott és véleményt is formáltak a történtekről, mert csupán 6, illetve 7 százalékuk nem tudott vagy akart válaszolnia a fenti kérdésekre.