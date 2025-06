Mutyiszag a Városházán: a Tisza Párt politikusának ismerőse ülhet a fővárosi milliárdos cég élére

A Tisza Párt egyik fővárosi képviselője, Orbán Árpád vezeti azt a bizottságot, amely most arról dönthet, ki kerüljön a fővárosi vagyonkezelő cég élére. A pozíció tétje nem kicsi: a BFVK Budapest milliárdos vagyonát kezeli. Lapunk úgy tudja: újabb furcsa összefonódás alakult ki Karácsony Gergely fővárosi vezetésében.

A TISZA Párt átláthatóságot ígért, de benne van a mutyiban. Fotó: Nagy Zoltán / Metropol

A Metropolhoz információi szerint az egyik legesélyesebb pályázó, Schill Bernadett, régi kollégája Orbán Árpád feleségének, Orbán-Tamás Ildikónak. A két hölgy korábban évekig együtt dolgozott a BFVK vezetésében: Ildikó gazdasági igazgató, Schill Bernadett pedig a cég egyik meghatározó vezetője volt.

Most pedig éppen az történik, hogy Orbán Árpád, akinek felesége Schill Bernadett régi bizalmasa, döntő szerepet kapott a vezérigazgató kiválasztásában. A pályázat körül ráadásul már most is sok a kérdőjel: csúszik a kiválasztás, a döntéshozók egy része nem is ismeri a pályázókat - derül ki a birtokunkba került anyagokból.

Fotó: Hatlaczki Balazs / Pesti Srácok

De a sztorinak itt még nincs vége. Lapunk kiderítette: Orbán Árpád családi cégeinek bevétele egy év alatt több mint kétszeresére nőtt, pont akkor, amikor ő a fővárosi politikába került. Az egyik cég, a Malamala 2006. Kft., tavalyi árbevétele közel 13 millió forintra ugrott.

A cégek könyvelését pedig ki végzi? Orbán Árpád felesége, Orbán-Tamás Ildikó, aki korábban a fővárosi vagyonkezelő gazdasági vezetője volt.

Összefonódások, baráti kinevezések, szépen növekedő családi cégek és mindeközben mintha valaki próbálná eltüntetni a múlt nyomait. Értesüléseink szerint ugyanis a napokban eltűnt az internetről Orbán Árpád hivatalos LinkedIn-profilja, amely korábban részletesen tartalmazta a szakmai múltját és érdekeltségeit.



A Tisza Párt magára nézve nem követeli meg az átláthatóságot

Nem elég, hogy ugyanabban a cégben dolgoztak együtt éveken át, most az egyikük házastársa dönthet a másik karrierjéről. Ráadásul a Tisza Párt éppen azzal kampányolt, hogy véget vetne a politikai mutyiknak. A kérdés már csak az: vajon Karácsony Gergely és a Tisza Párt meddig asszisztál még az ilyen “családias” kinevezésekhez? És mit szól ehhez Magyar Péter, aki korábban átláthatóságról hantázott?