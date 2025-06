Dühös indulatok a Tisza-pártban: Miért nem kérnek tőlünk bocsánatot?

Üzenet a Tisza párt hivatalos Discord csoportjából (Forrás: Mandiner)

Az egyik aktivista elmondása szerint pedig van olyan tagtársa a helyi Tisza-szigetben, aki annyira megsértődött ezeken a jelzőkön, hogy azóta már nem hajlandó semmit csinálni. „Elutasították és az volt beírva, hogy gyenge technikailag” – olvasható a Discord-beszélgetésben.

Újra előkerült az agyhalottazás

Egy korábban kiszivárgott hangfelvételen Magyar Péter pártelnök agyhalottaknak nevezte saját képviselőit. A kiszivárogtatással kapcsolatban a Discord-csoportban az egyik aktivistának is ez a jelző jutott az eszébe a történtekről, hiszen többen is azt sérelmezték, hogy kikerültek az adataik. Úgy fogalmazott, hogy „valami agyhalott idióta miatt” kikerültek az adatai, ezért soha többé nem fog interjúzásba beleegyezni (a Tisza kampányának szervezői interjúkat készítettek az aktivistának jelentkezőkkel – a szerk.).

„Nagyon ciki ez az egész listasztori. totál nyilvánvaló, hogy alkalmatlanok kezei közé kerültek a személyes adataink, támadásoknak vagyunk kitéve ezáltal” – írta a Tisza-szimpatizáns.

Bizarr oktatás arról, honnan kell családos fotókat lopni az álprofilokhoz

Az egyik képernyőfotón a Tisza online kampányolásáról szóló bizarr oktatásáról is szót ejtenek az aktivisták. Valaki így jellemezte a folyamatot: „tiszta szekta érzés”. Más erre válaszként azt írta, „furcsa dolgok voltak, maradjunk annyiban, nekem kerekedett a szemem”.

Később kiderült, hányingere lett attól, hogy álprofilokat kell csinálni és hab volt a tortán, hogy fotókat kellett lelopni hozzájuk. Méghozzá orosz oldalról, azért, mert azt nem veszi észre a Facebook, Oroszországban egyébként is be van tiltva az amerikai közösségi oldal, vagyis az orosz profil/személy sem fogja észrevenni, hogy megjelent a képe a Facebookon. Az álprofilozáshoz a discordosok hozzáfűzték, az oktatáson azt tanították, jó dolog családos embertől fotót lopni, mert jót tesz a profil hitelességének és szimpatikusabb is. Például meg lehet osztani olyan kisbabás képet, azzal, hogy gyerek született.