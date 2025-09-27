Ruszin-Szendi Romuluszt kirakták a honvédségtől

"Ruszin-Szendi Romulusz veszélyes. Fegyverrel jár politikai gyűlésekre, amellyel szabálysértést követ el. Megtámadott egy újságírót, ami pedig a garázdaság gyanúját kelti. Ezért méltatlanná vált arra, hogy a Magyar Honvédség katonája legyen. Minden honvédséggel kapcsolatos témára neurotikusan reagál. Ruszin-Szendi Romulusz naponta több posztban támadja a magyar kormányt, a Magyar Honvédséget, és ezáltal folyamatosan megbontja a Magyar Honvédség egységét, aláássa a nemzet biztonságát, és ez veszélyt jelent a magyar emberek számára. Úgy döntöttem, hogy tartalékosi szerződését felbontom. Ez azt jelenti, hogy a hatálybalépést követően a rendfokozatát sem használhatja" – jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában a honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A Magyar Nemzet írja, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf arra emlékeztetett, hogy Ruszin-Szendi Romulusz havonta 1,3 millió forintot kap a magyar államtól honvédelmi szolgálati juttatás formájában. Azoknak a leszerelt katonáknak jár ez a juttatás, akik méltón képviselték és képviselik a Magyar Honvédséget és a Magyar Honvédség érdekeit, ezáltal a magyar emberek biztonságát. A miniszter kezdeményezi a juttatása felülvizsgálatát is.