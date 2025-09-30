RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Most már a bíróság szerint is átver a Tisza!

Orbán Viktor szerint ráférne már egy hidegzuhany a Tisza Pártra.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.30. 07:40
Orbán Viktor Magyar Péter Tisza Párt

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor az új bejegyzésében arról ír, hogy a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter elvesztette az Index elleni pert.

"Orbán Viktor"
Orbán Viktor / Fotó: NurPhoto via AFP

Most már a bíróság szerint is átver a Tisza! 

A Fővárosi Törvényszék is felkerült a Tisza egyre növekvő bosszúlistájára. Itt azokat gyűjtik, akik ellen vendettát hirdetett a Tisza elnöke, szigorúan a felebaráti szeretet jegyében.

De lássuk mit vétettek a bírák! Történt, hogy kiszivárogtak a Tisza adóemelési tervei. Aztán az is történt, hogy a Tisza alelnöke egy nyilvános rendezvényen, a kamerába nézve elismerte, valóban tervezik a progresszív adóemelést, de erről a választás előtt nem szabad beszélni, mert abba belebuknak. Ezt a felvételt önszántukból közzé is tették. Amit a sajtó megírt. Micsoda dolog!

Erre a Tisza elnöke megint dühbe gurult, és beperelte az Index nevű lapot. A pert persze elvesztette. Úgyhogy most megy a hiszti és a tombolás. A kartonbábu után ezúttal a bírákkal. 

Rájuk fér már egy hidegzuhany. Legkésőbb áprilisban

– írta Orbán Viktor.

