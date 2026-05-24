Scherer Péter halála miatt sötét hete volt a magyar sztárvilágnak!

Fekete hetet tudhat maga mögött az ország. Egy ikonikus színész, szinkronszínész és nevettető volt Scherer Péter, aki május 19-én, kedden életét vesztette. Többen is gyászolták kollégájukat, barátjukat a közösségi oldalakon. A tragikus eset mellett, azonban voltak olyan botrányok, amik szintén nagy érdeklődést váltottak ki az emberekből. Egy ezek közül Solti Ádám és felesége, Solti Berni esete volt.

Solti Ádámékon felháborodott az egész internet (Fotó: TV2)

Óriási össztűz zúdult Solti Ádámékra: „Megérdemlik egymást!”

Solti Ádám és Solti Berni hosszú idő után álltak kamerák elé, ám a rajongók nem felejtenek és emlékeznek Ádám hűtlenségére. A kommentek teljes mértékben kikezdték a sztárpárt, mivel a nagy korkülönbség miatt azt állítják, hogy Berni egy mártírszerepet tölt be ebben a kapcsolatban és csak behódol az idősebb félnek. Bár már van egy közös gyermekük is, de így sem tudják lemosni magukról a korábbi problémákat. Ezt csak fokozza Solti Ádám kijelentése a Best magazinnak.

Minden adott ahhoz, hogy legyen még egy gyermekünk, így e téren bármit hozhat 2026

– mondta korábban Ádám.

Tóth Andi bíróságon vallott a héten (Fotó: Szabolcs László)

Tóth Andi elárulta a bíróságon, mennyiért vett kokaint

Az énekesnőnek a héten volt a kihallgatása tanúként a bíróságon. Andi beismerte, hogy mindhárom vádlottat ismeri, sőt egyikőjükkel, K. Sándorral baráti viszonyban van. Az előadó azt is elárulta, hogy pontosan mennyi volt egy gramm kokain, amikor az elsőrendű vádlott segített neki a beszerzésben.

Ketten jöttek a hölggyel a házamhoz, arra nem emlékszem, melyiküknek adtam oda a pénzt. Nem emlékszem pontosan, hány alkalommal és mennyit fizettem, és 30 ezer forint lehetett a kokain grammja

– mondta Tóth Andi, akinek szavait a Blikk idézte.

Ezután Andi azt is elmondta, hogy olyan négyszer-ötször találkozott az elsőrendű vádlottal, D. Hassannal. Aztán érkezett Hassan, aki azt állította, hogy ő csak egyszer találkozott az énekesnővel és nem érti, hogy miért állít mást.

Scherer Péter tragikus hirtelenséggel elhunyt (Fotó: Fülöp Ildikó)

Drámai fordulat: Scherer Péter külföldön hunyt el

A színész halála letaglózta szakmája legjavát és sokáig csak sejteni lehetett, hogy pontosan mi okozta a Scherer Péter halálát. Lapunk úgy értesült, hogy egy hosszú lefolyású betegség miatt hunyta le örökre a szemét a színész legenda. A Blikk értesülése szerint azonban nem is Magyarországon hunyt el Scherer Péter, mivel szeretett volna egy kicsit kikapcsolódni a fellépései előtt.

Hétfőn azt írta délben, ha hazajön Spanyolországból, beszéljünk…

– írta közösségi oldalán Porkoláb Gyöngyi, írónő. Ám a hazaútra már soha nem kerülhetett sor.