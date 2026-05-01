„Visszaszívok mindent, amit valaha mondtam” – Lola nem tagadja: teljesen megváltozott!

Lola kislánya érkezése óta maximálisan az anyai teendőire koncentrál. Gyermeke a világon mindennél fontosabbá vált számára, úgy érzi azonban, nem szabad elfelejtenie, hogy ő nem pusztán édesanya, hanem egy igazán sikeres nő is.

Lola októberben adott életet gyermekének (Fotó: Gáll Regina)

Lola megváltozott kislánya születése után

Az énekesnő a szemünk előtt vált tinisztárból műsorvezetővé, felnőtt nővé, majd édesanyává. Lola kislánya születése óta hatalmas változáson ment keresztül. Az elmúlt hónapok eseményeiről Az ördög Pradát visel 2. részének premierjén mesélt lapunknak.

Mióta megszületett a kislányom, sokkal puhább és kedvesebb lettem, mint amilyen valaha voltam. Nagyon sok minden volt a fejemben, amikor láttam más anyukákat, hogy én milyen nem leszek. Hát pont ugyanolyan lettem én is. Imádok otthon gügyögni a kislányomnak és minden időt vele tölteni, úgyhogy visszaszívok mindent, amit valaha mondtam. Teljes mértékben megváltoztatott

– nyilatkozta az énekesnő.

Lola és férje tavaly nyáron kötötte össze az életét egy megható ceremónia keretein belül. Az énekesnő ekkor már várandós volt első közös gyermekükkel, aki a gyönyörű esküvő után négy hónappal született meg. Lola gyermeke a Lenke nevet kapta, az énekesnő és párja pedig azóta is élvezi a felhőtlen boldogságot.

„Nagyon boldogok vagyunk, úgy érzem most egy időre túl vagyunk a nehezén. Voltak olyan pillanatok, amik mentálisan igazán megterhelők voltak, de nagyon jól vagyunk” – mesélte boldogan Lola.

Lola férje mindenben támogatja az énekesnőt (Fotó: Zsolnai Dóri / hot! magazin)

Lola visszatér!

Nem kell sokat várnia a rajongóknak egy újabb Lola koncertre, az énekesnő ugyanis nemrég bejelentette, hogy az EFOTT Fesztiválon lép újra színpadra. Mióta magánéleti eseményei kerültek előtérbe, Lola nem állt színpadra, ez azonban már nem tart sokáig, ugyanis egy fergeteges bulival készül a nyári fesztiválszezonra.

Régóta gondolkoztam azon, hogy a kislányom születése után mikor és hogyan fogok visszatérni, hiszen én egy énekesnő vagyok és műsorvezető. Nekem ez a lételemem, mindig is ezt csináltam, ez az én közegem. Kicsit hamarabb térek vissza, mint terveztem, viszont nagyon szerencsés vagyok, mert ez egy nagyon jó időszaka az életemnek, ami tele van remek lehetőségekkel

– mesélte Lola, majd hozzátette, hogy az EFOTT-os fellépése különösen közel áll a szívéhez.

„Én nagyon szeretem a fesztiválokat, rengeteget végig is buliztam, úgyhogy nagyon várom, hogy idén nyáron fellépőként is megtapasztaljam, milyen az igazi fesztiválhangulat.”