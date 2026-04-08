Sokkoló támadás: ismeretlen anyagot dobott a zaklató a Fleetwood Mac gitárosára

Lindsey Buckingham zaklatója ellen több súlyos bűncselekmény miatt emeltek vádat, miután a gyanú szerint egy ismeretlen anyaggal támadt a volt Fleetwood Mac-gitárosra.

A zaklató évek óta fenyegeti és követi a híres zenészt, most azonban túl messzire ment Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A zaklató üzenetben, telefonon és személyesen is fenyegetőzött

A bírósági iratok alapján az 54 éves Michelle Dick ellen összesen hét vádpontban indult eljárás. Ezek között szerepel bűncselekménnyel való fenyegetés, gépjárművel elkövetett testi sértés, valamint súlyos rongálás is.

A beszámolók szerint egy további vádpont is terheli, mivel állítólag március 25-én ismét fenyegetően lépett fel Buckinghammel szemben, és az incidens során erőszakot is alkalmazott. Emellett azzal is gyanúsítják, hogy hosszabb időn keresztül zaklatta a 76 éves zenészt, valamint egy másik személyt, akit Stephanie N.-ként azonosítottak.

A nő 2021 vége és 2026. március 25. között követhette és zaklathatta a zenészt. Az incidens napján Dick állítólag követte Buckinghamet és egy ismeretlen anyagot dobott rá. A támadás után a nő elmenekült, a gitáros szerencsére nem sérült meg.

A zenész már korábban, 2024 novemberében távoltartási végzést kért Dick ellen. A kérelmében Buckingham úgy fogalmazott, hogy Dick zaklatása miatt attól tart, a nő viselkedése idővel fizikai veszélyt jelenthet rá és a családjára. A zenész azt is állította, hogy Dick többször felhívta, és hosszú üzeneteket hagyott, amelyekben azt állította, hogy ő a gyermeke, sőt azzal is fenyegetőzött, hogy megöli őt és a családját.

A végzés kimondja, hogy Dick semmilyen formában nem léphet kapcsolatba a Buckingham családdal, és nem zaklathatja őket, de azt megszegve támadt a gitárosra – írja a Page Six.