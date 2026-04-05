„Zámbó Jimmynek ez kijárna” – Szikora Róbert nem felejt: szerinte sokkal méltóbban kéne tisztelegni A Király előtt
Kevesen tudják, milyen szoros volt a kapcsolat a két énekes között. Zámbó Jimmyről Szikora Róbert most olyan emlékeket idézett fel, amelyek eddig rejtve maradtak.
A Csepeli Művelődési Ház adott otthont annak a különleges eseménynek, amely évről évre összegyűjti Zámbó Jimmy rajongóit és tisztelőit. Az idei koncert nemcsak a múltat idézte meg, hanem a jelen és a jövő zenészeinek is fontos üzenetet közvetített. Az eseményen Szikora Róbert is tiszteletét tette, akivel a Jimmy-kultuszról, A Király máig élő lengendájáról és a feltörekvő zenészről is beszélgettünk.
Zámbó Jimmy neve 25 év után is tömegeket vonz
A Zámbó Jimmy emlékére és tiszteletére szervezett „25 év Jimmy nélkül” gálakoncertet telt ház és hatalmas érdeklődés övezte a Csepeli Művelődési Házban a múlt hétvégén. Az eseményen nemcsak a dalok, hanem a személyes történetek is főszerepet kaptak. Az est folyamán a hazai zenei élet ismert szereplői együtt tisztelegtek Zámbó Jimmy emléke előtt. Az évről évre megrendezett koncert mára hagyománnyá vált, idén azonban különösen erős érzelmi töltettel bírt: Jimmy halálának 25. évfordulóján a rajongók és a fellépők egyaránt bizonyították, hogy A Király öröksége él.
A színpadon olyan előadók váltották egymást, mint Nagy Feró, Galambos Lajos, Gergely Róbert és Peter Srámek, de a nézőtéren is számos ismert arc tűnt fel. Ott volt többek között Fodor Zsóka és Szikora Róbert is, aki bár nem lépett színpadra, mégis az est egyik legfontosabb megszólalója lett. Az est során természetesen eljöttek Zámbó Jimmy fiai is, Krisztián nyitotta meg az estét, valamint a közönségben ott volt Szebasztián is, aki különleges emlékekről mesélt.
„Huszonöt éve ment el, de a hatása ma is él”
Szikora személyes emlékeit a Metropollal osztotta meg a gála szünetében. Mint elmondta, kapcsolatuk nem csupán szakmai volt:
Én, mint Jimmy régi cimborája, számtalan közös emléket tudok felidézni tőle. Anno énekeltünk is egymástól dalokat a koncertjeinken. Én énekeltem tőle, és ő is tőlem
– idézte fel a közös múltat. Az énekes arról is beszélt, hogy egy különleges projekt során még egyfajta „posztumusz duettet” is létrehoztak: „Csináltam egy duett lemezt korábban, amin összefésültük Jimmy hangját az enyémmel. Ez a ‘Most kell, hogy nagyon szeress’ című dal lett az album leghallgatottabb dala.”
Szikora szerint Jimmy hatása ma is szinte példátlan:
Van egy ember, akire ilyen melegszívvel emlékeznek. Huszonöt éve ment el, de a hatása ma is él. Nagyon ritka, hogy valaki ennyi év elteltével is ilyen népszerű legyen. Most is érdemes körbenézni, teltház van, a csilláron is lógnak a vendégek. És nem csak a közönségről van szó. Öt órás koncertet megtölteni fellépőkkel... az is sokat bizonyít
– fogalmazott. Úgy véli, A Király titka abban rejlett, hogy pontosan értette az embereket: „Jimmy nagyon ismerte a magyar szívet, mentalitást, tudta, hogy kell szólni.” A beszélgetés során szóba került az is, hogy szerinte a mai napig méltatlanul kevés hivatalos elismerés jutott a legendás énekesnek:
Van olyan, hogy posztumusz díj, amit nagyon ritkán kiadnak. Azt gondolom, hogy Jimmynek ez kijárna, mert elképesztő nimbusza van. És ha már itt tartunk, megemlíteném a januárban elhunyt barátomat, Fenyő Miklóst is, neki is kijárna ez a díj.
A fiatal generációnak is üzent
Az este nemcsak a múltról szólt, hanem a jelenről és a jövőről is. Szikora Róbert fiatalon szerzett tapasztalataira utalva a mai zenészgenerációról is megosztotta véleményét:
Van, aki a könnyebb végéről fogja meg. Sokan már mesterséges intelligenciával dolgoznak, de vannak, akik komolyan veszik, és beleteszik az időt, energiát, pénzt. A fontos, hogy az alázat és a tisztelet megmaradjon, amikor az ember már sikereket ér el. Ez tartja továbbra is két lábbal a földön. Talán ezt tudnám leginkább üzenni a fiataloknak.
Az est során felcsendülő Zámbó Jimmy dalok, a telt házas esemény, a nívós emlékdíj átadása és a fellépők népes sora egyaránt azt bizonyították, hogy az igazi zene időtálló. A csepeli koncert így nemcsak egy megemlékezés volt, hanem egy erős üzenet is: A Király öröksége tovább él – és még sokáig velünk marad.
