„Zámbó Jimmynek ez kijárna” – Szikora Róbert nem felejt: szerinte sokkal méltóbban kéne tisztelegni A Király előtt

A Csepeli Művelődési Ház adott otthont annak a különleges eseménynek, amely évről évre összegyűjti Zámbó Jimmy rajongóit és tisztelőit. Az idei koncert nemcsak a múltat idézte meg, hanem a jelen és a jövő zenészeinek is fontos üzenetet közvetített. Az eseményen Szikora Róbert is tiszteletét tette, akivel a Jimmy-kultuszról, A Király máig élő lengendájáról és a feltörekvő zenészről is beszélgettünk.

Zámbó Jimmy tiszteletére Szikora Róbert beszédet mondott az esemény szünetében, melyben szorgalmazta a Posztumusz-díjat (Fotó: Mediaworks archív)

Zámbó Jimmy neve 25 év után is tömegeket vonz

A Zámbó Jimmy emlékére és tiszteletére szervezett „25 év Jimmy nélkül” gálakoncertet telt ház és hatalmas érdeklődés övezte a Csepeli Művelődési Házban a múlt hétvégén. Az eseményen nemcsak a dalok, hanem a személyes történetek is főszerepet kaptak. Az est folyamán a hazai zenei élet ismert szereplői együtt tisztelegtek Zámbó Jimmy emléke előtt. Az évről évre megrendezett koncert mára hagyománnyá vált, idén azonban különösen erős érzelmi töltettel bírt: Jimmy halálának 25. évfordulóján a rajongók és a fellépők egyaránt bizonyították, hogy A Király öröksége él.

A színpadon olyan előadók váltották egymást, mint Nagy Feró, Galambos Lajos, Gergely Róbert és Peter Srámek, de a nézőtéren is számos ismert arc tűnt fel. Ott volt többek között Fodor Zsóka és Szikora Róbert is, aki bár nem lépett színpadra, mégis az est egyik legfontosabb megszólalója lett. Az est során természetesen eljöttek Zámbó Jimmy fiai is, Krisztián nyitotta meg az estét, valamint a közönségben ott volt Szebasztián is, aki különleges emlékekről mesélt.

Az estet Zámbó Krisztián indította egy klasszikus Jimmy-dallal (Fotó: Mediaworks archív)

„Huszonöt éve ment el, de a hatása ma is él”

Szikora személyes emlékeit a Metropollal osztotta meg a gála szünetében. Mint elmondta, kapcsolatuk nem csupán szakmai volt:

Én, mint Jimmy régi cimborája, számtalan közös emléket tudok felidézni tőle. Anno énekeltünk is egymástól dalokat a koncertjeinken. Én énekeltem tőle, és ő is tőlem

– idézte fel a közös múltat. Az énekes arról is beszélt, hogy egy különleges projekt során még egyfajta „posztumusz duettet” is létrehoztak: „Csináltam egy duett lemezt korábban, amin összefésültük Jimmy hangját az enyémmel. Ez a ‘Most kell, hogy nagyon szeress’ című dal lett az album leghallgatottabb dala.”