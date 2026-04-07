Tápai Szabina döntött: Orbán Viktorra és a Fidesz–KDNP-re szavaz

Április 12-én, vasárnap országgyűlési választást tartanak Magyarországon, amelynek a tétjét sokan minden eddiginél nagyobbnak tartják. Az elmúlt napokban számos ismert ember – színészek, énekesek és sportolók egyaránt –, hívta fel a figyelmet arra, mennyire fontos, hogy mindenki éljen a demokratikus jogával, és menjen el szavazni. Most Tápai Szabina is megszólalt a témában - szúrta ki a Bors.

Tápai Szabina Orbán Viktorra szavaz az április 12-ei választáson

Az egykori válogatott kézilabdázó a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyben nemcsak a szavazás fontosságáról beszélt, hanem azt is elmondta, hogy ő kire és miért adja majd le a voksát. A sportoló személyes példákat is említett, és arról beszélt, hogy Tápai Szabina családja életében milyen változásokat hoztak az elmúlt évek intézkedései. Szabina szerint a család és a biztonság kiemelt jelentőségű, ezért fontos számára, hogy olyan döntés szülessen, amely stabilitást biztosít az országnak.

A videóban így fogalmazott:

„Ez a mi hazánk, ez a mi életünk. Vannak olyan pillanatok az életben, amikor a tapasztalat a fontos, nem érünk rá kísérletezgetni. Számunkra a családunk a legfontosabb, ahogy a miniszterelnökünknek is. Rengeteg családtámogatási lehetőség áll rendelkezésre, hogy ebben az országban jól éljünk. Mi is így tudtuk megvásárolni az első házunkat, a CSOK-nak köszönhetően. Sportoló családként számunkra rendkívül látványos volt, ahogy fejlődtek a létesítmények, a szabadidős sport, rengeteg gyerek tud elkezdeni sportolni akár hobbi, akár profi szinten.”

A Jóisten megmentette a házasságunkat, számomra nem kérdés, hogy a keresztény értékeket támogatom. Ezért is fogok április 12-én Orbán Viktorra és a Fidesz-KDNP-re szavazni. A Jóisten mindenek felett, Magyarország mindenek előtt, hajrá Magyarország!

– zárta gondolatait azzal a jól ismert mondattal, amellyel Orbán Viktor gyakran fejezi be beszédeit.



