Gyerekkori bálványa kereste meg Szőcs Renit – El sem hitte, mi történik vele

Vannak azok a pillanatok egy előadó életében, amikor a szakmai siker és a személyes nosztalgia találkozik. Szőcs Reni számára ilyen volt az a nap, amikor egy különös üzenet landolt a közösségi oldalán. Az énekesnő a legkevésbé sem számított arra, hogy gyerekkori kedvencei keresik majd meg egy közös dal ötletével. A megkeresés nem várt gyanakvást váltott ki belőle, hiszen a mai digitális világban nehéz elhinni, ha egy ekkora kaliberű csapat csak úgy „bejelentkezik” valakihez. A kétkedés azonban hamar lelkesedésbe fordult. Reni az M2 Petőfi TV vendégeként mesélt arról a furcsa élményről, amit a Children of Distance felbukkanása okozott nála.

Szőcs Reni gyerekkori álma vált valóra

„Az első gondolatom az volt, hogy ez egy kamuprofil lehet. Most komolyan... gyerekkoromban nagyon sokat hallgattam a Childrent. Hihetetlennek tűnt, hogy rám írtak” – vallotta be őszintén a sztáranyuka. A kezdeti bizonytalanságot azonban gyorsan elsöpörték a tények: az üzenetet egy hivatalos ízelítő követte, amely azonnal meggyőzte az énekesnőt a projekt komolyságáról.

Aztán meghallgattam a demót, amit e-mailben küldtek, és realizáltam, hogy úristen, ez valós! Egyértelműen igent mondtam a közös munkára. Azóta még egy dalra felkértek; nagyon szeretem az ő világukat

A közös munka eredménye a „Szem becsukva” című dal lett, amely a zenekartól megszokott melankolikus, őszinte hangvételt hozza, Reni hangja pedig plusz érzelmi mélységet ad a produkciónak. A dal témája mindenki számára ismerős lehet: az a tehetetlen állapot, amikor egy lezárt fejezetet, egy fájdalmas emléket képtelenek vagyunk elengedni, és gondolatban újra és újra végigéljük a múltat. Reni szerint az ilyen dalok éneklése nem csupán technikai feladat, hanem kőkemény belső munka is, ahol nem lehet spórolni az érzelmekkel.

A színpadon jobban szeret pörögni, mint búslakodni

„Alapjáraton nagyon érzelmes és lírai lelkem van, de valamiért nagyon nehéz jól elénekelni egy ilyen dalt. Merítkezni kell a múltból és a sérelmekből, amik érték az előadót az élete során – érzi a hallgató, ha valami őszinte”– szögezte le. Ez a mély érzékenység azonban csak az egyik oldala Reni művészi énjének. Miközben a lírai dalokban a lelkét is kiteszi, a színpadon szüksége van egy szelepre, ahol az energiáit és a feszültséget levezetheti. Ezt a kapaszkodót találta meg a No Sugar zenekarban, ahol frontasszonyként egy egészen új, dögösebb oldalát mutatja meg a közönségnek: A rockosabb hangzás és a zenekari lét új dinamikát hozott az életébe: „Újonnan a No Sugar zenekart erősítem, nagyon örülök, hogy a fiúkkal összesodort az élet. Nagyon élem a rockosabb vonalat, habár a lelkem alapvetően lírai. Nekem kell a színpad, hogy kiadjam magamból a felgyülemlett feszültséget.”