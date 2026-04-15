Szétgombolta a felsőjét: örökre búcsút intett a melltartónak a hollywoodi színésznő

Drew Barrymore nyilvánosan is bejelentette, hogy felhagy a melltartó viselésével. A színésznő kedden, talk show-jának egyik epizódjában tett őszinte vallomást, amikor szétgombolta a felsőjét, és megmutatta, hogy melltartó helyett egy bézs színű trikót visel.

A hollywoodi színésznő, Drew Barrymore búcsút intett a melltartónak (Fotó: TheImageDirect.com)

Drew Barrymore-nak elege lett: a színésznő elárulta, miért nem hord többé melltartót

„Most egy furcsa trikót viselek. Ezt viselem, mert nem akarok melltartót hordani, mert már túl vagyok a melltartón. Túl öreg vagyok, és nem fogom viselni” - tájékoztatta Barrymore a közönséget és a vendégét, a komikus Chris Flemingt.

Miközben Chris és a közönség kuncogott, a színésznő hozzátette: „Nem érdekel, ha a térdemig lógnak. Egyszerűen túl vagyok rajta, és már nem érdekel.”

Chris Fleming teljesen egyetértett az ötlettel, mivel azonnal lecipzározta a saját nadrágját, felfedve, hogy alatta egy hozzá illő fekete trikót visel. Drew Barrymore, aki láthatóan örült, hogy talált egy hasonló gondolkodású társat, válaszul megölelte a komikust.

Az Emmy-díjas műsorvezető számára nem idegen, hogy a divat terén inkább a kényelmet helyezi előtérbe, már 2025-ben is arról beszélt, hogy mennyire szereti a „nagymamás bugyikat”.

„Hidd el, szeretem a nagy bugyikat! Nem szeretem a szűk és szorító ruhákat. Még tangám sincs” - mondta a színésznő.

Barrymore megjegyzései a ruhaválasztásáról messze nem az első alkalom, hogy őszintén beszélt a ruhatáráról, vagy az azok mögött meghúzódó okokról. Április 6-án, a „Scared to Wear” című műsorának egyik epizódjában a Charlie angyalai című film színésznője nem tudta visszatartani a könnyeit, amikor egy Dawn nevű nővel beszélgetett, aki fogyás után az önbizalmával küzdött.

Két császármetszésem volt, és ott lent teljesen tönkrementem

– osztotta meg Drew Barrymore, elárulva, hogy nemrég ő is átélt egy hasonló bizonytalansági pillanatot.

„Nem igazán tudok sokféle nadrágot hordani, de a minap sétáltam valahol, és egy rövidebb pólót viseltem, úgyhogy nem tudtam begombolni a kabátomat. És úgy sétáltam, hogy «nem akarom, hogy ezt bárki is meglássa». És annyira megértem, amikor gyerekeid vannak, és mozgalmas az életed, és a tested megváltozik, és öregszel, és a dolgok már nem ugyanazok. Teljesen megértem” – idézte a láthatóan meghatott sztár szavait az Unilad internetes portál.